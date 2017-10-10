هل يواصل التعويم هيمنته على مبيعات السيارات؟

❐ السبع: العروض المتحكم الرئيسى للسوق بعد ارتفاع اﻷسعار



أحمد عوض



سجلت مبيعات السيارات نموًا، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة تصل إلى 32و%5.7 على التوالي، مسجلة بيع 14 ألفًا و 102 وحدة، فى أغسطس، و13 ألفًا و337 سيارة فى يوليو، مقارنة بمتوسط مبيعات النصف اﻷول، التى بلغت 9 آلاف و408 سيارات؛ بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وبحسب "أميك"؛ سجلت مبيعات السيارات أدنى مستوياتها فى فبراير الماضي، لتصل إلى 6 آلاف و530 سيارة، فيما سجلت أعلى معدلاتها خلال أغسطس الماضي، بواقع 14 ألفًا و10وحدات.



وأجمع عدد من خبراء سوق السيارات، أن إجمالى مبيعات السيارات تشهد تحسنا ملحوظا دائما خلال تلك الفترة من كل عام، بسبب زيادة الطلب على السيارات بالتزامن مع موسم اﻷجازات واﻷعياد، بالإضافة إلى طرح الشركات العروض الترويجية على طرازاتها؛ مرجحين صعود المبيعات لحاجز 110 ألف وحدة بنهاية العام.



ويقول علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، إن مبيعات السيارات شهدت تحركا نسبيًا خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بسبب طرح الشركات بعض العروض الترويجية على طرازاتها؛ لتخفيف العبء على المستهلكين فى ظل ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن معدلات بيع السيارات تقارب الـ 10 آلاف وحدة شهريًا، بعد ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، كاشفا عن نمو الحصة السوقية لـ" السبع أوتوموتيف" خلال الفترة الحالية، بفضل ارتفاع حجم مبيعات العلامة نيسان.



وأكد أحمد عبد الغني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق، أن مبيعات نيسان شهدت نموًا بنسبة %13 خلال الأشهر الثمانية الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتسحوذ على %20 من المبيعات.



وتوقع" السبع"، أن تصل إجمالى مبيعات السيارات إلى 110 ألف وحدة نهاية العام الحالي.



واتفق معه أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن أداء سوق السيارات يشهد تحركا نسبيا خلال تلك الفترة من كل عام،لارتفاع حجم الطلب على السيارات، بالتزامن مع دخول موسم اﻷجازات والأعياد.



وتوقع أبو المجد، هبوط إجمالى مبيعات السيارات بنسبة %40 نهاية العام، مقارنة بإجمالى مبيعات 2016، فى ظل ارتفاع الأسعار وفقد الشريحة اﻷكبر من العملاء اقتناء سيارة جديدة.



أكد أحمد جميل مدير التسويق بشركة سينوفا ايجيبت، إحدى مجموعة شركات القصراوي، وكلاء جاك و بايك سينوفا، أن ارتفاع حجم مبيعات الشركة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة تجاوزت %30، متوقعًا نمو مبيعات السوق مطلع العام المقبل، بالتزامن مع دخول أعياد الكريسماس، التى تشهد زيادة معدلات الطلب على السيارات من كل عام.



قال مصدر مسئول داخل شركة نيسان إيجيبت، إن خطة نيسان ترتكز على زيادة حجم الإنتاج من طرازات "صنى و سنترا"؛ فى إطار تخفيض حجم التكلفة الاستيرادية ولزيادة الحصة السوقية للعلامة اليابانية، التى تبلغ %20 خلال الوقت الحالي.



ورجح أن تشهد مبيعات سوق السيارات تحسنا نسبيا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عودة القوة الشرائية المؤجلة، فضلا عن قيام شركات السيارات طرح الطرازات الجديدة لديها بالسوق، مؤكدًا أن الشكل الجديد من قشقاى سيساهم فى زيادة مبيعات نيسان.



وتابع أن مبيعات نيسان شهدت نموًا بنسبة %20 بالسوق خلال الفترة الماضية، بفضل خطتها التسويقية و السياسة التسعيرية موضحا أن نيسان إيجيبت قامت بتحريك أسعارها تدريجيا، للحفاظ على انتظام المبيعات و لتخفيف العبء على المستهلك.



وأكد أن تراجع مبيعات السوق، انعكس على حجم الخطط المستهدفة لنيسان، بتراجعها، فضلا عن أرجاء الخطط التوسعية بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة.

