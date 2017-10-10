تباين أداء صناديق الاستثمار عقب تراجع البورصة

صناديق الاستثمار

أحمد علي:



تابين أداء وثائق صناديق الاستثمار، عقب اختلاف أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتكسر بذلك سلسلة الأرباح المتواصلة التى سجلتها أسعار الوثائق خلال 4 أسابيع متتالية.



وحققت الصناديق المتوازنة ارتفاعًا جماعيًا، بنسب متفاوتة تراوحت بين %3.7 و%0.27، فيما تباين أداء صناديق الأسهم وانقسمت إلى مجموعتين إحداهما مالت إلى الارتفاع فيما اتخذت الأخرى الهبوط طريقًا لها.



وكعادتها حافظت الصناديق النقدية، على ارتفاعها الجماعى للأسبوع الخامس على التوالى، وسط تباين أداء الصناديق الإسلامية التى تخلت عن المكاسب الجماعية المحققة فى الأسبوع قبل الماضى.



وقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» بنسبة %0.05 مغلقًا عند 13882 نقطة خلال الأسبوع الماضى، فيما سجل نظيره «EGX70» ارتفاعًا بنسبة %3.19 مسجلًا 798 نقطة، وصعد مؤشر «EGX100» بنسبة %3.76 مغلقًا عند 1789 نقطة. فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط نحو 5.13 مليار جنيه، وارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة %2.7 مسجلًا 768.626 مليار جنيه، مقارنة بـ 748.598 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.



واستحوذ المصريون على نحو %74.77 من إجمالى تعاملات السوق، والأجانب %18.21 والعرب %7.02، بينما سجل الأجانب صافى شراء بـ 73.19 مليون جنيه، والعرب صافى بيع بـ 17.29 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن المتعاملين الأجانب سجلوا صافى شراء بقيمة 8.240 مليار جنيه منذ بداية العام، والعرب 389.74 مليون جنيه.



واستحوذت المؤسسات على %35.34 من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة %64.66، وقد سجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 123.59 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

«مصر الخير » الأكثر صعودًا فى المتوازنة بنسبة %3.7.



صعدت الصناديق المفتوحة – المتوازنة، خلال الأسبوع الماضى بشكل جماعى، وتصدرها صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %3.7 لتسجل وثيقته 22.65جنيه. وحل صندوق البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %1.43 ليسجل 149.77 جنيه للوثيقة، وجاء بعده صندوق البنك الأهلى الأول « بنسبة %0.71 بقيمة 45.48 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %0.27 بقيمة 187.83 جنيه للوثيقة.



«قناة السويس – أجيال» يتصدر «الأسهم» بـ %2.8.



حققت فئة صناديق الأسهم تباينا فى أدائها، وتخلت بعضها عن مكاسبها لتتحول إلى الخسارة، وأبرزها صناديق كل من «نماء» و«الأهلى الكويتى الأول» و«الأهلى الثالث» و«الأهلى الخامس» و«مصر إيران» الذى تصدر ارتفاعات الأسبوع قبل الماضى.



فيمت جاء صندوق «قناة السويس أجيال» فى صدارة الصناديق بنسبة %2.8 مسجلًا 13.296 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة بـ %2.78 مغلقًا عند 111.93 جنيه.



وجاء صندوق «التجارى الدولى استثمار» فى المركز الثالث بنسبة صعود %2.16 مسجلًا 158.30 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق فاروس بـ %1.67 مسجلًا 118.39 جنيه.



%5.3 تضع «القاهرة الثانى» على رأس «النقدية»



جاء صندوق « بنك القاهرة الثاني» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت، بنسبة صعود لقيمة وثيقته %5.6 بقيمة 21.172جنيه للوثيقة، وحل بعده صندوق بنك الأهلى الكويتى النقدى بـ %5.20 بقيمة 21.095 جنيه.

وفى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.31 حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بقيمة 20.083 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك مصر إيران الثانى بقيمة 1045.44جنيه للوثيقة.



وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.23 مسجلة 181.63 جنيه، ووثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنحو %0.26 لتسجل 17.141 جنيه، ووثيقة صندوق أصول بـ %0.13 بقيمة 304.5 جنيه للوثيقة.



«أمان» أكبر «الإسلامية» صعودًا بـ %1.6



صعد صندوق «بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى »أمان« بنسبة %1.60 مسجلًا 88.03 جنيه ليتصدر ارتفاعات الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضى، فيما حل بعده صندوق بنك الأهلى المصرى وبنك البركة »بشائر« الذى أغلق عند 84.53 جنيه للوثيقة بنسبة ارتفاع %1.10، وثالثًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى »هلال« بنسبة %1.07 مغلقًا 168.69 جنيه.



وارتفع صندوق بنك عوده المتوازن »ازدهار« بــ %2 بقيمة 184.080 جنيه، فيما صعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.55 المتوازنة بقيمة 97.92 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» يواصل الارتفاع و«العملة الأجنبية» يحافظ على ثباته



سجلت صناديق تحديد الأصول أداء إيجابيًا فى أدائها خلال الأسبوع الماضى، وارتفعت وثائق صندوقى الشركة العربية المصرفية العربية 1 بنسبة %1.25 بقيمة 878.87 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 بنسبة %1.29 بقيمة 598.91 جنيه. وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتًا نسبيًا على مستويات الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، قيمة 11.38 دولار، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على 10.95 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬