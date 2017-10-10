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اقتصاد وأسواق
القابضة للصناعات الغذائية: احتياطى السلع آمن
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:29 ص
ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين
أخر الأخبار
ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين
محمد مجدى
أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية الرئيسية فى حدود الأمان، وليس هناك تخوفات من وجود عجز فى توفير أى منها.
وقال المصدر إن احتياطى مصر من السكر يكفى حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والقمح مستورد ومحلى حتى نهاية يناير، بينما الزيوت تكفى حتى شهر مارس، والأرز لفترات طويلة.
فى هذا السياق، أكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، أن معدلات صرف المقررات الخاصة بشهر أكتوبر الجارى، مستمرة بشكل طبيعى، وذلك بنسبة تصل إلى %40 منذ بداية الشهر وحتى يوم الأحد الماضى.
وقال إن أكثر السلع التى يقبل عليها المواطنون هى السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، المسلى، الدقيق، بينما تتفاوت معدلات الإقبال على المنظفات، والتونة، والشاى، والصابون.
يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة تموينية ذكية، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 50 جنيهاً كل شهر.
وزارة التموين
بطاقة التموين
ماجد نادي رئيس النقابة العامة لبقالي التموين
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