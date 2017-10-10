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الحسين أبو الشهداء (14)
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:25 ص
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خطأ الشهداء
لا يمكن الحكم على خروج الحسين من مكة إلى العراق بمقياس الحوادث اليومية، لأنها حركة من أندر حركات التاريخ فى باب الدعوة الدينية أو الدعوة السياسية.
هى حركة لا يأتى بها إلاَّ رجال خُلقوا لأمثالها ينشدون غاية لا يقع على صوابها خلاف، لأنها تعلو على حكم الواقع القريب ( أو المفروض جبرًا )!!
هى حركة فذة يقدم عليها رجال أفذاذ، من اللغو أن ندينهم بمقياس ما يعمله أشخاص من غير هذا المعدن.. هى ليست ضربة مغامر من مغامرى السياسة، ولا صفقة مساوم من مساومى التجارة، ولا وسيلة متوسل للدنيا على غير مبدأ.. هى إذن حركة تقاس بمقياسها الذى لا يتكرر..
* * *
وليس يفوت أن السنين التى انقضت بعد مقتل الحسين، كانت فى ظل دولة ناصبته وآله العداء، وقامت على تخطئته فى كل شىء، وتصويب قاتليه فى كل شىء!
فهؤلاء يعلمون أن القول بصواب الحسين، إقرار ببطلان دولتهم!
ويعلمون أن التماس العذر له، معناه إلقاء الذنب عليهم!
ولكن الحكم فى صواب الحسين وخطئه، لا يكون لأصحاب السلطان، وإنما لأمرين يختلفان باختلاف الزمان والسلطان، وفحواهما البواعث النفسية التى تدور على طبيعة الإنسان الباقية، والنتائج المقررة المتفق عليها التى مثلت للعيان.
وإن البواعث النفسية التى قامت فى نفس الحسين يوم دُعى فى المدينة بعد موت معاوية لمبايعة ابنه يزيد، هى بواعث تدعوه أن يفعل ما فعل، ولا تدعو مثله إلى غير الصنيع الذى صنع.
وفصل الخطاب فى هذا ما أبداه الأستاذ العقاد، أنه خير لبنى الإنسان والإنسانية ألف مرة أن يكون فيهم خلق كخلق الحسين الذى أغضب يزيد بن معاوية، من أن يكون جميع بنى الإنسان على ذلك الخلق الذى يرضى به يزيد!
فلم تكن بيعة يزيد بالبيعة الصحيحة أو المستقرة!
ولم تكن إلاَّ محنة نشأت فى مهد وأحضان الدس، لم يجسر عليها معاوية نفسه حتى شجعه عليها أصحاب المصالح والمآرب! من المغيرة بن شعبة إلى غيره ممن مَرَّ بنا ما فعلوه!!
ولم تكن هذه الممالأة الكاذبة الرخيصة لتجبر كبار الصحابة وأبناءهم ولا لتجبر الحسين على الاستسلام لها!
بل إن هناك من بنى أمية من كان غاضبًا لهذه البيعة الباطلة الإجبارية، ولم يكن مروان بن الحكم هو الوحيد الغاضب من بنى أمية لبيعة يزيد، بل غضب منها سعيد بن عثمان بن عفان الذى يرى أنه أحق بالخلافة من يزيد، لأنه ابن عثمان الذى تذرع به معاوية للوصول إلى الخلافة.. وقد حاور معاوية فى ذلك حوارًا أورد الأستاذ العقاد نصه.
ولم يكن هناك ما يساند التوريث الذى ابتدعه معاوية لنجله يزيد!!
ولم يكن من الإسلام أن يُكُرِه معاوية الناس على هذه البيعة!!
ولا كان من الإسلام أن يقيم الحرس على رأس أبناء الصحابة بالمسجد، ليجبرهم على الصمت، للزعم كذبًا بأنهم رضوا بهذه البيعة!
ولا كان يزيد بالصالح للقيام بهذه الخلافة المفروضة جبرًا!!
ولا كان مقبولاً أن يستكين المسلمون لهذا القهر!!
ولا كانت عقيدة الحسين الدينية لتقبل هذا المروق على مبادئ الإسلام، وأخذ الناس بالقوة وأشباهها من المصانعة وشراء الذمم!
وكان واجب الحسين مزيج من فرض الكفاية وفرض العين!
* * *
كانت بواعث الخروج مفروضة على الحسين فرضًا.
ولم تكن عقيدة الحسين الدينية لتقبل المساومة فى حقوق أمة بأسرها، وفى قلب مبادئ الإسلام رأسًا على عقب!
ولم يقم ملك يزيد، المفروض جبرًا، على شىء واحد يرضاه الحسين لدينه أو لشرفه أو للأمة الإسلامية!
هذه هى البواعث النفسية، التى ترخصت فى مزيد من الإضافة أو البيان لها، والتى كانت تجيش فى صدر الحسين يوم أراد الصنائع إجباره على مبايعة يزيد، وهى بواعث جدية توجب عليه اتخاذ طريق واحد من طريقين لا معدل عنهما: إما الخروج الذى كان لابد منه فى وقت من الأوقات، وإما الخنوع والتسليم بما لا ترتضيه له مروءة ولا يرتضيه له إيمان!
مصرع وانتصار!
وقد كان مصرع الإمام الحسين حقيقةً مُرّة مؤكدة!
فهل كان ما أنجزه قاتلوه انتصارًا، وإنْ بدا ظاهرًا كذلك ؟!
المؤكد أن الهزيمة كانت أشرف من هذا الانتصار الزائف المخضب بالدماء الطاهرة للحسين ومن قتلوا معه من آل البيت!
لقد صُرع الحسين عام 61 هـ، ولحق به يزيد بعد أقل من أربع سنوات، ثم لحقت به الدولة الأموية كلها التى لم تعش بعدها إلاَّ إحدى وستين سنة، كان المعول الرئيسى لانهدامها فيها مصرع الحسين فى هذه القتلة البشعة التى لن ينساها المسلمون إلى يوم الدين!
فقد بلغ بالبعض المزج فى صفحة وجدان الحسين بين خروجه ومصرعه وعقابيل نتائجه، حتى قال: «ماريين الألمانى» فى كتابه: السياسة الإسلامية:
«إن حركة الحسين فى خروجه على يزيد إنما كانت عزمة قلب كبير عَزَّ عليه الإذعان، وعز عليه النصر العاجل، فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذى يبلغ به النصر الآجل بعد موته، ويحيى به قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة».
ويرى الأستاذ العقاد أن بعض ما أورده الكاتب حق لا شك فيه، ويصدق ذلك على حركة الحسين بعد أن حيل بينه وبين الذهاب لوجهه الذى يرتضيه، فآثر الموت كيفما كان ولم يجهل ما سوف يحيق ببنى أمية من جراء قتله! وأنه بالغ منهم بذلك ما لم يكن ليبلغه بالنجاة من قتله يوم كربلاء!
لقد جرى ذكر الموت على لسان حسين من خطوته الأولى وهو يودع مكة بالحجاز، فقال مودعًا أصحابه: «إن الموت حق على ولد آدم».
ولكنه لم يكن ييأس من إقناع الناس والتفافهم حوله، ولم يعقد عزمه على ملاقاة الموت حتى ساموه الرغم بإرغامه على مالا يرتضيه الكريم، وأبوا عليه أن ينصرف أى منصرف قبل التسليم المهين، مسوقًا برغمه إلى عبيد الله بن زياد.
أما اصطحابه نساءه وأبناءه وأهل بيته، فكان فضلاً عن اعتياد العرب والمسلمين له يحمل رسالة إلى الإنسانية بأن لا يبالى من ينتصرون للحق بما يصيبهم فى أنفسهم وفى أبنائهم وأموالهم، لأنهم يطلبون ما هو أعز على المؤمن من نفسه وولده وماله.
وكأن الحسين وقد أزمع الخروج قد جمع له أقوى حجة فى يديه على قضيته، وأرسل رسالة إلى المسلم الذى ينصره لنسبه الشريف أولى به أن ينصره غاية نصره وهو بين أهله وعشيرته، وإلاَّ فإنه ليس بناصره على الإطلاق.
جملة القول إن القتيل وآله، قد نالوا من المحبة والتعاطف والإكبار، ما انقلب لدى الفرحين بالقتل والنصر إلى البغضاء والنقمة إلى آخر الزمان!
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