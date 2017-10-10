وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوى أحمد



أكد على عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، أن توريدات الأسمدة من الشركات لصالح وزارة الزراعة متوسطة وتتراوح بين 50 و60 % شهريا من الحصة البالغة 10 الآف طن يوميا.



وأكد عودة أن وزارة الزراعة ممثلة للحكومة المصرية لها أحقية فى تسلم 55 % من الأسمدة لصالح المزارعين والباقى للشركات الحرية فى تسويقه سواء للخارج أو للسوق الحرة المحلية ولكن الشركات لا تلتزم بهذة الحصة.



وتشهد الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى أسعار الأسمدة الأزوتية فى الخارج مسجلة 320 دولارًا للطن قبل أيام مقارنة بـ290 دولارًا فى بداية العام الجارى، بما يمثل فرصة مواتية لشركات الأسمدة لتصدير أكبر كميات ممكنة من المنتج حتى لو كان على حساب التوريدات الرسمية لوزارة الزراعة.



وقال إبراهيم غطاطى، عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب إن أسعار الأسمدة فى السوق التصديرية سجلت بالجنيه حوالى 7000 مقابل 3200 جنيه للأسمدة المدعمة التى تقوم وزارة الزراعة بتوزيعها على المزارعين بسعر مخفض، وهو ما سيكون حافزا لها للتوجه للتصدير بدلامن السوق المحلية نظرا لوجود فرق سعرى يصل لـ3800 جنيه فى الطن.



وتوقع غطاطى حدوث أزمة فى توريدات الأسمدة للحكومة خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء فى أوروبا التى سترتفع فيها أسعار الأسمدة أكثر نتيجة كثافة استهلاك الغاز الطبيعى المكون الرئيسى فى صناعة الأسمدة.



فيما قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بالوزارة لـ«المـال» إنه يجرى حاليا استمرار صرف الأسمدة لـ4 محاصيل خلال الموسم الشتوى الذى بدأ قبل أيام.



وأوضح أن هذه المحاصيل هى بنجر السكر، قصب السكر، والموز بالإضافة إلى المحاصيل البستانية المختلفة والخضراوات، بالمعاينة على الطبيعة، لافتا إلى استعدادات الوزارة للموسم الشتوى مع بداية الزراعة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.



واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها - الأحد – قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.



وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن الموسم الشتوى يحتاج لما يقرب من 1.8 مليون طن أسمدة للمحصول الشتوى، كما يتم إجراء الحصر الدورى لكميات الأسمدة فى جمعيات "الإصلاح الزراعى والاستصلاح والائتمان" لإعداد تقرير عن رصيد الأسمدة المتبقية من الموسم الزراعى الصيفى المنتهى وترحيلها إلى الموسم الجديد.



من جانبه، أكد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، أن 30 % من المزارعين لم يحصلوا على الأسمدة الخاصة بهم للموسم الصيفى، وأن نسبة الـ70 % لم يتسلموا حصتهم بالكامل وتتراوح بين 4 و3 شكائر فى الموسم.



وأوضح أن شركات الأسمدة لا تلتزم بكميات الأسمدة الشهرية فى الموسم بعد نهاية الموسم و"تصفيره" وسط تراخى الأجهزة المعنية، متوقعا أن تكون نسبة العجز فى الموسم الصيفى الحالى 360 ألف طن.



وقال إن التسميد يرتبط بتوقيت معين وفى حال عدم حصوله على حصته من الجمعيات يتم شراؤها من السوق الحرة بسعر 4500 جنيه.



وينطلق الموسم الشتوى مع بداية أكتوبر، ومن أهم المحاصيل التى تتم زراعتها القمح والبرسيم.