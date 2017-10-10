أزمة أراضي نوباسيد السعودية تعاود الظهور

أحمد عاشور والصاوى أحمد:





بالرغم من نجاح اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى إبرام تسوية ودية مع شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» السعودية، تقضى بحل مشاكلها مع وزارة الزراعة، ومن بينها إزالة التعديات على أراضٍ، فإن الأزمة عادت للظهور، بعد تعدى بعض الأفراد على 200 فدان من أراضى الشركة مجددا.





وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن وزارة الزراعة رفضت التدخل لحل أزمة التعدى على أكثر من %60 من أراضى الشركة، بعد أسابيع من إبرام تسوية لإنهاء خلافات معلقة منذ سنوات، من بينها عدم تسلم ملفات الملكية الخاصة بالأراضى وإزالة التعديات عن 328 فدانا.





من جانبه، قال الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، إن أى شركة تقوم بزراعة الأرض منذ فترة طويلة ومستقرة عليها أن تتوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر ضد المعتدين.

وأضاف عبد التواب أن وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التدخل لحماية المشروعات الزراعية القائمة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة ليست «غفيرا» على الأراضى بل دورها يقتصر على حصر التعديات على الأراضى الزراعية بغرض البناء.





وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت عن حل ما يقرب من 236 نزاعاً بين المستثمرين والجهات والهيئات والشركات التابعة للدولة، بإجمالى قيمة تقديرية للنزاعات بنحو 55 مليار جنيه، وتم إنهاء 6 موضوعات بتسوية ودية، وتم الفصل فى 93 أخرى لصالح المستثمر، و104 للدولة، وتم إرجاء الفصل فى 33 نزاعا.





ومن ضمن التسويات قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والداخلية لإزالة التعديات على أراضى شركة «نوباسيد»، التى كانت مخصصة من جانبها لإقامة مشروع لتعبئة وتصدير الفواكه، وتم إرسال قوة أمنية لإزالة تلك التعديات.