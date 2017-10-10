الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل للمونديال

وكالات:





قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، تكريم مجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق الأول لكرة القدم.





ويحضر المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة حفل التكريم الذي يقام في السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة، تكريمًا للاعبي الأهلي الدوليين الذين ساهموا في إنجاز وصول مصر لكأس العالم بروسيا 2018.



