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رياضة
الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل للمونديال
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 02:51 ص
محمود طاهر الأهلى
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"الأهلي" يكرم العاملين احتفالًا بمرور 118 عامًا على إنشائه
محمود طاهر الأهلى
وكالات:
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، تكريم مجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق الأول لكرة القدم.
ويحضر المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة حفل التكريم الذي يقام في السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة، تكريمًا للاعبي الأهلي الدوليين الذين ساهموا في إنجاز وصول مصر لكأس العالم بروسيا 2018.
وشهدت قائمة منتخب مصر الوطني لمواجهة الكونغو الأخيرة، والتي حسمت تأهل مصر إلى كأس العالم، كلاً من: شريف إكرامي، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، صالح جمعة، مؤمن زكريا.
النادي الأهلي
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