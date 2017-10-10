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رياضة
كوبر: لست عنيداً ولو غلطت برجع خطوتين لورا
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 12:39 ص
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أحمد الدسوقى:
أكد هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ليس عنيدا كما يزعم البعض، مشيرا إلى أنه عندما يسير فى اتجاه خطأ يرجع خطوتين إلى الوراء ويستمع لأراء النقاد والجمهور.
وقال خلال لقائه بقناة أون، إنه يهاجم في الوقت اللي يحتاج أن يهاجم فيه، مضيفا "في ناس فاكرة أننا بنحط 11 لاعبا ونقولهم اجروا ورا الكورة وخلاص، دي طريقة لعب ماشيين عليها ودايماً بعمل توازن بين الهجوم والدفاع".
وبسؤاله هل وجدت بديل عبدالله السعيد في صالح جمعة، قال: "طبعاً صالح قدم مباراة جيدة وعنده امكانيات مختلفة عن عبدالله, وممكن يقوم بجزء كبير بدور عبدالله, لكن انه يقوم بالدور بالظبط لأ".
ونجح كوبر فى قيادة مصر إلى كأس العالم المقبلة فى روسيا بعد غياب دام اكثر من 28 عاماً.
رمضان صبحي
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