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رياضة
ماذا قال معلق أبو ظبى الرياضية عن تاهل مصر للمونديال؟
الإثنين 09 أكتوبر 2017 11:50 م
منتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
منتخب مصر الأول لكرة القدم
متابعات:
هنأ معلق أبو ظبى الرياضية المنتخب الوطني، بالتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، عقب الفوز على منتخب الكونغو «2-1»، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.
وكان «صلاح» قد سجل هدفي المنتخب في المباراة، في الدقيقة 62 والرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع «من ضربة جزاء»، ليقود المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا.
ماذا قال معلق أبو ظبى الرياضية عن تاهل مصر للمونديال.. شاهد التعليق خلال مباراة ويلز وايرلندا
محمد صلاح
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