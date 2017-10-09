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بورصة وشركات
مهلة زمنية لرعاة النيل لتغطية شركات النايلكس بحثيا
الإثنين 09 أكتوبر 2017 11:21 م
مؤشر النيل
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مؤشر النيل
بحسب قرار إدارة البورصة
أحمد علي
قررت إدارة البورصة المصرية منح رعاة القيد ببورصة النيل مهلة زمنية - لم تتضح مدتها_ لتغطية الشركات المقيدة بتلك السوق من حيث النشرات والتقارير البحثية.
و خلال اجتماعه بشعب الأوراق المالية اليوم، قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الهدف الذي أنشأت من أجله بورصة النيل لم يتحقق بعد، إذ تحولت تلك السوق إلى ألية لتخارج المساهمين من شركاتهم فقط.
وأضاف أن إدارة البورصة ستسعى إلى تحقيق هدف بورصة النيل وكونها إلية لنمو الشركات الصغيرة وتعظيم أرباحها بالشكل الذي يعود بالنفع على المساهمين.
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