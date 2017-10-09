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رياضة
صربيا تتأهل للمونديال.. وأيرلندا تنتظر الملحق
الإثنين 09 أكتوبر 2017 11:21 م
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علي المصري
قطع منتخب صربيا بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد فوزه اليوم الاثنين، بهدف دون رد، على ضيفه جورجيا ليتصدر مجموعته الرابعة في تصفيات أوروبا.
ويتعين على أيرلندا خوض الملحق بعد حلولها وصيفة عقب فوزها على مضيفتها ويلز بنفس النتيجة، فيما فازت النمسا على مولدوفا بهدف دون رد في مباراة تحصيل حاصل للطرفين البعيدين تمامًا عن التأهل.
وفي مواجهة صربيا مع جورجيا التي احتضنها ملعب ستاديون رايكو ميتيتش، حسم الصرب التأهل بفضل الهدف الذي حمل توقيع ألكسندر بريوفيتش في الدقيقة74.
وبنفس النتيجة، انتهى لقاء أيرلندا وويلز، حيث لم يشهد ملعب كارديف سيتي سوى تسجيل هدف وحيد أهدى به جيمس ماكلين في الدقيقة57، الأمل للأيرلنديين في بلوغ المونديال عبر الملحق.
كما فازت النمسا بالنتيجة نفسها على مولدوفا بأرض الأخيرة في ملعب سيمبرو حيث أحرز الهدف النمساوي الوحيد لويس شاوب في الدقيقة 69.
وحصل منتخب صربيا على ثلاث نقاط ثمينة ترفع بها رصيدها إلى 21 نقطة تتصدر بها المجموعة وتتأهل مباشرة للمونديال الروسي، وتحل خلفها بـ19 نقطة أيرلندا وصيفة لتخوض الملحق، بينما تجمد رصيد ويلز عند 17 نقطة في المركز الثالث لتفقد أي أمل في التأهل.
ورفعت النمسا حصيلتها إلى 15 نقطة لكنها لا تزال في المركز الرابع، وخلفها جورجيا التي تجمد رصيدها عند خمس نقاط في المركز الخامس، وأخيرا مولدوفا ذات النقطتين.
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