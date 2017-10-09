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بورصة وشركات
البورصة: نظام إلكتروني كامل لعضوية شركات سوق المال
الإثنين 09 أكتوبر 2017 11:02 م
محسن عادل نائب رئيس البورصة
أخر الأخبار
محسن عادل نائب رئيس البورصة
أحمد علي
قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، اليوم الاثنين، إن إدارة العضوية قررت تحويل برنامج العضوية الخاص بالشركات العاملة بسوق المال إلى نظام إلكتروني كامل.
وأضاف خلال اجتماعه بأعضاء شعبة الأوراق المالية اليوم، أن النظام الجديد سيطرح من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة، لافتا إلى أنه سيسهل من الإجراءات والتواصل بين لجنة العضوية وشركات السمسرة.
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