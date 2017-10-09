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ثقافة وفنون
تأجيل حسم رئاسة اليونسكو لجولة ثانية
الإثنين 09 أكتوبر 2017 09:46 م
منظمة اليونسكو
أخر الأخبار
منظمة اليونسكو
متابعات
أعلنت مصادر بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو، مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتمكن أحد من المرشحين على منصب مدير عام المنظمة من حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى.
وذكرت المصادر وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن المرشحين السبعة لم يحصل أي منهم على الأغلبية المطلقة من الأصوات
وقالت مصادر بـ"اليونسكو"، إن السفيرة مشيرة خطاب من مصر حصلت على 11 صوتا، كما حصلت أودريه أزولاى من فرنسا على 13 صوتا، مشيرة إلى أن القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري، حصل على 19 صوتا، كما نال فيرا خورى لاكويه من لبنان 6 أصوات.
وأضافت المصادر أن كيان تانج من الصين حصل على 5 أصوات، كما نال كل من الأذربيجاني، فولاد بلبل أوجلو والفيتنامي فام سان شاو على صوتين لكل منهما.
وتستمر الانتخابات غدا في جولة ثانية ومن الممكن أن تستمر حتى الجولة الرابعة، ويفوز بمنصب المدير العام الذي يحصل على أغلبية مطلقة (30 صوتا)، وإذا تعذر ذلك، فتعقد جولة خامسة وأخيرة بدون شرط الأغلبية المطلقة هذه المرة.
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