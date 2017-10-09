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سيـــاســة
الرئيس يتلقى اتصالا من نظيره الصومالي لتعزيز التعاون
الإثنين 09 أكتوبر 2017 09:38 م
السيسي والصومال
أخر الأخبار
السيسي والصومال
خاص
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وفق بيان
وذكر المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال ودعمه من أجل تحقيق الاستقرار فيه.
كما أعرب الرئيس الصومالي عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر للصومال، فضلاً عن دفاعها عن المصالح الصومالية في المحافل الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال قوة العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصومال، مؤكداً موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسيادته.
كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكداً مواصلة مصر تقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.
ووفق البيان تناول الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات التي تقوم بها الحكومة المركزية لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.
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