وزير التعاون الاقتصادي الألماني: مصر سوق مهمة لنا

قبيل ساعات من لقاء الرئيس السيسي



عمر سالم



قال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، جيرد مولر، اليوم الاثنين، إن "مصر سوق مهم وكبير".





وفي تصريحات، أضاف مولر، الذي وصل القاهرة اليوم في زيارة تستغرق عدة أيام، إن ألمانيا " تسعي الفترة المقبلة لتدريب المدربين المصريين، عبر ورش تدريب مربوطة بسوق العمل وتوفير فرص عمل تصل لنحو ٦٠٠ فرصة للشباب المدربين".



وغدا الثلاثاء، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مولر غدا لبحث سبل التعاون على مستوى كافة المجاﻻت وعلى وجه التحديد مجال الطاقة الجديدة و المتجددة وطاقة الرياح و التدريب المهنى وتدريب المدربين والزراعة.

