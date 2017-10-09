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سيـــاســة
مطالبات بإنهاء أزمة الـ 32 نوبيا المحبوسين
الإثنين 09 أكتوبر 2017 08:12 م
التجمع النوبي
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التجمع النوبي
إيمان عوف
استمرت أزمة حبس 32 نوبيا، وسط ارتفاع عدد المتضامين إضرابا عن الطعام أو المنظمات الحقوقية التي تطالب بتحرك برلماني لإنهاء الأزمة.
والثلاثاء الماضي، قررت النيابة العامة بأسوان، ، تجديد حبس 25 نوبيا، متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مسيرة الدفوف"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بحيازة منشورات.
وبعدها بيوم ألقت الأجهزة الأمنية فى أسوان القبض على 7 نوبيين خلال تجمعهم أمام محكمة أسوان، احتجاجا على قرار الحبس ليرتفع عدد المحبوسين إلى 32 نوبيا.
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المضربين عن الطعام من الناشيطات النوبيات ليصل لـ 8 موزعين بين القاهرة والإسكندرية وأسوان، والأقصر، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين، وتلبية مطالبهم في ضرورة الإفراج الفوري.
وتطالب المضربات عن الطعام بمحاسبة المسؤولين عن تأمين محكمة أسوان الجزئية في أحداث العنف وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بمحيط المحكمة دون مبرر قانوني، وضرورة فتح الملف النوبي داخل البرلماني المصري ووضع آليات وإجراءات حق النوبيين /ات في إعادة توطينهم على أراضيهم وتنفيذ ما تم إقراره في الدستور المصري.
كما أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية من بينها نظرة للدراسات النسوية، عن تضامنهم مع أهالي النوبة في مطالبهم، مدنين العنف ضد أهالي المحبوسين
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