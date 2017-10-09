قانونيون: إحالة قضايا التظاهر لأمن الدولة لا تطبق بأثر رجعي

دعوات التظاهر

إيمان عوف



أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بإحالة المتعلقة ببعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي.



وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.



وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.



تعليقا على ذلك قال محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية، ان هذا القرار لا يمكن تطبيقة بأثر رجعي على المحكوم عليهم في قضايا التظاهر والقضايا التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء، ولا على القضايا المنظورة الآن أمام النيابات والمحاكم.



مؤكدا أن مثل تلك النوعية من القرارات تؤثر بصورة كبيرة على حق التقاضي للمواطينين المصريين، وتتجه إلى فرض مزيد من الطوارئ، التي من المفترض أنها انتهت خلال هذه الأيام وتحتاج إلى استفتاء أو موافقة البرلمان عليها وإلا سيكون كل ما يترتب عليها باطل.



وأوضح عبدالعزيز أن المحاكمة أمام نيابة أمن الدولة طوارئ ومحاكمها يحرم المتهم من النقض على الحكم، حيث إن تلك المحاكم أحكامها باتة لا رجعة فيها، وهو ما يعد انتهاكا للحقوق القانونية وحق التقاضي.



واتفق معه في الرأي حامد جبر الخبير القانوني والقيادي بحزب الكرامة، لافتا إلى أن ذلك القرار يتناقض مع مواد الدستور التي حددت حقوق التقاضي وحق الطعن على الأحكام، ومن ثم فإنه يمكن الدفع بعدم دستورية ذلك القرار، ولكن بعد تطبيقه على تلك النوعية من القضايا، حيث لا يجوز أن يطعن على قرار ولم ينفذ بعد.