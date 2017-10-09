EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
قانونيون: إحالة قضايا التظاهر لأمن الدولة لا تطبق بأثر رجعي
الإثنين 09 أكتوبر 2017 06:56 م
دعوات التظاهر
أخر الأخبار
دعوات التظاهر
إيمان عوف
أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بإحالة المتعلقة ببعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي.
وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.
وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.
تعليقا على ذلك قال محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية، ان هذا القرار لا يمكن تطبيقة بأثر رجعي على المحكوم عليهم في قضايا التظاهر والقضايا التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء، ولا على القضايا المنظورة الآن أمام النيابات والمحاكم.
مؤكدا أن مثل تلك النوعية من القرارات تؤثر بصورة كبيرة على حق التقاضي للمواطينين المصريين، وتتجه إلى فرض مزيد من الطوارئ، التي من المفترض أنها انتهت خلال هذه الأيام وتحتاج إلى استفتاء أو موافقة البرلمان عليها وإلا سيكون كل ما يترتب عليها باطل.
وأوضح عبدالعزيز أن المحاكمة أمام نيابة أمن الدولة طوارئ ومحاكمها يحرم المتهم من النقض على الحكم، حيث إن تلك المحاكم أحكامها باتة لا رجعة فيها، وهو ما يعد انتهاكا للحقوق القانونية وحق التقاضي.
واتفق معه في الرأي حامد جبر الخبير القانوني والقيادي بحزب الكرامة، لافتا إلى أن ذلك القرار يتناقض مع مواد الدستور التي حددت حقوق التقاضي وحق الطعن على الأحكام، ومن ثم فإنه يمكن الدفع بعدم دستورية ذلك القرار، ولكن بعد تطبيقه على تلك النوعية من القضايا، حيث لا يجوز أن يطعن على قرار ولم ينفذ بعد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا