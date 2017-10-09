جمارك بورسعيد تضبط كمية ألعاب نارية مهربة

ألعاب نارية

كتبت مها أبوودن



تمكنت الإدارة العامة جمارك بورسعيد برئاسة حلمى فياض من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها لقانون الجمارك والاستيراد والتصدير، لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.



جاءت إخبارية مقدمة من الإدارة العامة للحركة والإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية (التزام وعمليات) بوجود أصناف مخالفة ومحظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم CBHU 8964535 باسم توكيل ش. ش قادمة من الصين ترانزيت مباشر ليبيا ومشمولها طبقا للمستندات لعب أطفال.



وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لكشف مشمول الحاويتين، وتبين للجنة بالكشف والمعاينة الفعلية أن الحاوية بها 66 كرتونة دراجات أطفال و1090 كرتونة بها 20 نوعا من الألعاب النارية الختلفة منها شماريخ وصواريخ وتوتات وبومب وغيرها من الألعاب النارية الخطرة أشكال وأحجام متنوعة ومحظور دخولها البلاد نظرا لخطورتها على الأمن العام.



قرر جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى، وإخطار النيابة والتحفظ على المضبوطات.