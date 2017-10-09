أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 10 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

يواجه رئيس الوزراء ووزراء آخرون 15 طلب إحاطة فى جلسة غد الثلاثاء بمجلس النواب، وهى الجلسة السابعة لدور الانعقاد الثالث، فينتظر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 7 طلبات إحاطة محالة إليه، عن عدم إنشاء مدارس جديدة، وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة، ومعاناة بعض المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول، بالإضافة إلى عدم وجود خطة لزيادة مرتبات المعلمين، ويواجه الدكتور طارق شوقى، وزير النقل والمواصلات 8 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، منهم 4 طلبات إحاطة عن سوء حالة الطرق نتيجة عدم رصفها، مما تسبب فى زيادة معدلات حوادث الطرق، فضلا عن 4 طلبات إحاطة أخرى عن المشاكل التى تعانى منها هيئة السكك الحديدية.



بدأ اليوم الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث ، وستبدأ اللجنة غدا فى تمام الساعة الرابعة عصرًا مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، و سيتم تشكيل مجموعات عمل لدراسة عدد من الملفات على الصعيدين التشريعى والرقابى وتحسين الأداء بالتعاون مع الجهات الحكومية ، وستعمل اللجنة على دراسة العديد من الملفات، منها البنوك وسوق المال والصناعة والسياحة والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائى والتموين، وأيضا ملف الصناديق الخاصة .



وزراء وحكومة

تدشن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى غدا الثلاثاء، مركز "أوبر للتميز" بالقاهرة، بحضور بيير ديمترى - المدير العام الإقليمى لـ"أوبر" فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بالمقر الرئيسى للمركز بالتجمع الخامس ، وقال بيان للشركة اليوم الاثنين، إنه كجزء من التزامها طويل المدى تجاه مصر، سوف تقوم " أوبر" بالإعلان عن افتتاح أول مركز لخدماتها فى المنطقة، بهدف تقديم الدعم إلى ملايين الركاب والسائقين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مركزها الجديد بالقاهرة ، ومن المقرر، أن يتم خلال احتفالية الإطلاق الرسمى لمركز "أوبر للتميز"، تسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية من المركز الجديد والعوائد الاستثمارية تجاه مصر إلى جانب بحث كيفية تعزيز أطُر التوسع خلال الفترة المقبلة.



أحزاب وحركات ومجتمع مدنى

يعقد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، غدًا جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية"، بهدف مناقشة مشروع القانون بمشاركة عدد كبير من نائبات مصر، وأعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، ويشارك فى الجلسة اللواء رفعت قمصان مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والمهندسة هناء عبدالمنعم المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، وتدير الجلسة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية.



محاكمات

حددت الدائرة الثانية "مفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة غدا الثلاثاء لنظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمُرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية ، وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار ، ودفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.



جامعات

تعقد جامعة المنيا غداً بمركز الآداب والفنون والمؤتمرات بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس الجامعة، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اللقاء الفكري بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية بعنوان "نحو تحقيق التماسك المجتمعى وترسيخ قيم التعددية والإيمان بالتنوع"، وقال الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، إن تنظيم الجامعة لهذا اللقاء يأتى سعيًا منها نحو تحقيق التماسك المجتمعي الذي يتحقق من خلال قبول الآخر والتعايش، والمواطنة، ودعم وترسيخ قيم التعددية والإيمان بالتنوع الذي يعد سمة أساسية من سمات المجتمع البشري القائم على التنوع والاختلاف الذي يؤثر إيجابيًا على الإنتاج الثقافي للشعوب، ويقود نحو الابتكار والإبداع.



يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غدا الثلاثاء، كلمة فى افتتاح المؤتمر الدولى الثامن لكلية دار العلوم بجامعة المنيا تحت عنوان: "الثابت والمتغير.. فى العلوم العربية والإسلامية" الذى تقيمه الكلية ، وأكد وزير الأوقاف أن الخلط بين الثابت والمتغير وعدم التمييز بين الآثار المترتبة على فهم طبيعة كل منهما أحد أهم المشكلات التى تواجه الخطاب الدينى، وأن فهم طبيعة الثابت وطبيعة المتغير وآليات التعامل مع المتغير في ضوء متغيرات الزمان والمكان والأحوال أحد أهم مرتكزات تجديد وتصويب المفاهيم الخاطئة فى كثير من القضايا العصرية.



محافظات

تحتفل محافظة أسوان، غدا الثلاثاء، بالذكرى 44 لنصر حرب أكتوبر المجيد، من خلال إقامة الملتقى الرابع للشباب بقاعة عروس النيل بكورنيش النيل، ويأتى الملتقى الذى يحضره اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وعدد من قيادات المحافظة وشبابها، تحت عنوان "استلهام روح انتصارات أكتوبر فى تنمية محافظة أسوان.