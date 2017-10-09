جمارك أرقين تضبط كمية من المكملات الغذائية المهربة

جمارك أرقين

كتبت مها أبوودن



تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (مكملات غذائية) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 وتعديلاته.



واشتبه موافى محمود موافى مأمور تفتيش الركاب أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، في الراكب ش . ف . خ 25 سنة سودانى الجنسية لظهور علامات القلق والريبة عليه عند تجميع أمتعته الشخصية من الأتوبيس.



وتبين بالتفتيش وجود ثلاثة عبوات بلاستيك كببرة زنة عشرين كيلو جراما مملوءة بالحلاوة الطحينية محشو بداخلها 15000 كبسولة من المكملات الغذائية أصناف Jone Appetite Powere وصنف Cyproheptadine.



ورفض الراكب التصالح وتم عرضه على النيابة.