صعود مصر لكأس العالم يتصدر التوك شو الليلة

عصام الحضري حارس المنتخب المصري خلال مباراة الكونغو

رحاب صبحى



تتصدر اهتمامات برامج التوك شو، مساء اليوم الاثنين، فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولي أمس، وصعوده لمونديال روسيا 2018



ومن هذه البرامج 90 دقيقة، وبـالورقة والقلم



صناع مسلسل "بين عالمين" فى "هنا العاصمة"



يحل صناع مسلسل "بين عالمين" ضيوفا على الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامجها "هنا العاصمة" على قناة CBC فى العاشرة مساءً.



ويتحدث صناع المسلسل عن كيف أثار "بين عالمين" اهتمامًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا منذ عرضه وحتى الآن، حيث يحل النجم طارق لطفي، والنجمتان لقاء الخميسي، وفيدرا، والسيناريست أيمن مدحت، والمخرج اللامع أحمد مدحت، ضيوفًا في حديث خاص عن كواليس العمل. تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول صراع المال والسلطة، من خلال شخصية "مروان"، صاحب شركة عقارات، والذى لا يرى سوى مصلحته فقط رغم التزامه دينيًا.



"90 دقيقة" يحتفل بفوز المنتخب المصرى على المحور



يقدم الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور فى الثامنة مساءً، احتفالية خاصة اليوم بمناسبة تأهل المنتخب المصرى لنهائيات كأس العالم فى روسيا 2018.



ويستضيف الباز خلال حلقة الليلة مجموعة من خبراء ونجوم كرة القدم لتقديم تحليل ورؤية شاملة لأحداث مباراة التأهل أمام المنتخب الكونغولى وتقييم أداء كافة اللاعبين والمدير الفنى هيكتور كوبر.



ويضع الضيوف خطة العمل التى يجب أن يسير عليها المنتخب المصرى حتى المشاركة فى نهائيات مونديال 2018.



ويكشف الباز خلال الحلقة مجموعة من الأسرار والكواليس الخاصة بالأجواء الاحتفالية وتعليقات أسر وأهالى نجوم المنتخب المصرى، ويفتح التواصل مع المشاهدين لتقديم التهنئة للمنتخب المصرى ونجومه.



وتتضمن الحلقة عددا من المفاجأت الخاصة بكافة الأمور التى أثارت الجدل أثناء وبعد المباراة، من بينها الشاب الذى بكى داخل الاستاد بعد هدف منتخب الكونغو، وتفاصيل الجوائز المعلنة للاعبى المنتخب، وقصة المحاولات الإخوانية لتشويه الانتصار المصرى وإحباط فرحة المصريين.



جرائم الإنترنت على الأولى فى "من ماسبيرو"



يستضيف برنامج " من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساءً على القناة الاولى المقدم أحمد مبروك، وحوار حول جرائم الإنترنت، وما هى سبل مجرمى الإنترنت فى ارتكاب جرائمهم، وكيف يمكن تفادى تلك الجرائم من المستخدمين.



كما يستضيف البرنامج ياسر محمد السقا، مدير المشروعات الصغيرة بالاتحاد العام للمستثمرين العرب، والدكتورة هالة فوزى بمجلس النواب، وحديث عن برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والشروط والضوابط المقدمة للحصول على التمويل.



البرنامج تقديم عمرو قنديل وشيرين الشايب.





فوز المنتخب بالورقة والقلم على ten



يقدم الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامجه "بـالورقة والقلم" المذاع على قناةTEN فى الثانية عشر منتصف الليل، تغطية خاصة حول انتصار المنتخب المصري وتأهله لمونديال 2018.



والفقرة بعنوان "دروس وعبر" كما ستتضمن الحلقة تغطية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، جانب من انتخابات "يونيسكو، كما يناقش البرنامج نجاح المنتخب المصري في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 27 عاما.





أشرف و ريهام عبد الغفور فى تعشب شاى على dmc



يحل الليلة كلا من "الفنانة ريهام عبدالغفور ووالدها أشرف عبدالغفور" ضيفين على برنامج "تعشب شاي" الذي تقدمه غادة عادل على قناة dmc فى التاسعة مساءً.



وتدور الحلقة حول فكرة الأم العاملة، التي تحقق ذاتها في مجال عملها وكذلك تحقق النجاح في بيتها من خلال الاعتناء بزوجها وأطفالها.



وتتحدث ريهام عبدالغفور عن هذا الأمر خلال الحلقة وتوضح كيف نجحت في الحفاظ على نجوميتها والاعتناء ببيتها في نفس الوقت.











