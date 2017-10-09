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بورصة وشركات
قطر تخطط لبيع سندات دولية ب 9 مليارات دولار
الإثنين 09 أكتوبر 2017 05:21 م
قطر
أخر الأخبار
قطر
خالد بدر الدين
تخطط حكومة الدوحة لبيع سندات فى الأسواق الدولية بحوالى 9 مليارات دولار على الأقل.
وترجع خطة حكومة قطر، لتوفير السيولة الازمة لبنوكها بعد أن تسببت أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها فى تقليص احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب بدرجة كبيرة بعد فرض العقوبات الدبلوماسية والتجارية عليها.
وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية بعد أن سجلت حتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب تراجعا حادا بعد فرض العقوبات.
وذكرت وكالة رويترز، أن قطر أصدرت سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو من العام الماضي لآجال 5 و 10 و30 عاما وأظهرت بيانات رويترز أن العائد على السندات سجل اليوم الاثنين 2.9 % و3.5 % و4.4 % على التوالى لهذه السندات .
ولكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر منذ 3 يونيو الماضي يسبب تعقيدات عند لجوء قطر لسوق السندات الدولية حيث تتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتنفي قطر تلك الاتهامات.
والصفقة القطرية المحتملة من بيعد سندات دولية لم يتحدد تاريخها حتى الآن ستأتى فى قيمتها بعد سندات سعودية بقيمة 12.5 مليار صدرت في سبتمبر الماضى وسندات بقيمة 10 مليارات دولار طرحتها أبوظبي الشهر الجاري و فاق حجم الاكتتاب المعروض بكثير وبلغ حجم الطلب على الطرحين 70 مليار دولار.
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