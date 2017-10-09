CIT تتعاون مجدداً مع جمعية مستثمرى 6 أكتوبر‎

CIT





المال- خاص:



أعلنت غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن تعاون جديد مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، المؤسسة الرائدة في تنمية أعمال مصانع مختلف القطاعات بالمنطقة الصناعية، وذلك بهدف رصد متطلبات المستثمريين، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في عمليات التحول لاستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة في مختلف التخصصات الإدارية، مثل التسويق الرقمي والحسابات، وإدارة الموارد، وتعزيز العلامة التجارية، عبر تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحديثة للمحمول.



يتماشى هذا التعاون مع الرؤية الطموحة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حول أهمية دورها في دعم وتنمية قطاعات الأعمال في مصر، لمواكبة المتغيرات المتلاحقه عالمياً في أدوات الإدارة الحديثة، ولتتماشى الصناعات المصرية مع المتطلبات المتجددة في مختلف الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، وذلك عبر استعراض الحلول التكنولوجية ذات المميزات التنافسية للشركات المصرية من الأعضاء .



في سياق متصل، دعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أعضائها من الشركات لحضور الاجتماع المشترك مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بهدف عقد لقاءات عمل ثنائية لرصد التحديات والوقوف على المتطلبات الرئيسية للقطاعات الصناعية، وذلك لما لها من تأثير إيجابي واضح على زيادة الفرص الإستثمارية، وسبل التوسع في مختلف الدول العربية، ويقام اللقاء الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، بفندق نوفتيل السادس من أكتوبر .



يذكر أن CIT تستعد لعقد ندوة تعريفية لأعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في 30 أكتوبر الجاري، وذلك لإلقاء الضوء على الخدمات والبرامج المتاحه لتعزيز التعاون المشترك، وأهمية حلول وأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يوفرها الأعضاء من الشركات المصرية، وتساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية .

