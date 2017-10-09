كامل الوزير: تطوير 10 مطارات مدنية وعسكرية وترميم 59 دار عبادة

الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

بدور إبراهيم:



كشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة تطور 10 مطارات مدنية وعسكرية إضافة إلى 442 جامعة ومدرسة ومعهد أزهرى على مستوى الجمهورية.



وقال خلال عرضه اليوم للمشروعات التنموية التى تنفذها الهيئة الهندسية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية التى أقيمت بمركز المؤتمرات الجديد بالتجمع الخامس إنه تم الانتهاء أيضا من رفع كفاءة وترميم 59 دار عبادة بينها كنيسة مارجرجس والكنيسة البطرسية والإنجيلية.



وأوضح أن الرئيس كان قد وجه فى يونيو 2013، حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، بنقل المنشآت الثقافية من منطقة العباسية (أرض المعارض الدولية وقاعة المؤتمرات ومسجد آل رشدان) إلى منطقة محور المشير طنطاوى، نظرا للكثافة المرورية العالية فى منطقة العباسية، فيما تتوسط منطقة محور المشير، القاهرة القديمة ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المنطقة الجديدة تشمل 3 منشآت رئيسية هى مسجد المشير طنطاوى والذى تم افتتاحه منذ نحو عام وتقام فيه الاحتفالات والجنازات الرسمية، مركز المؤتمرات الدولى الجديد بالتجمع الخامس (المنارة)، أرض المعارض الدولية خلف مركز المنارة



وخلال الندوة قامت المهندسة هبة أحمد أبو العلا، مدير الوحدة الهندسية للكبارى بشركة المقاولون العرب، بتقديم شرح لمشروعات كبارى محور روض الفرج، أمام الرئيس، موضحة أن كوبرى النيل الغربى، بطول 400 متر، أعلى نهر النيل، ويتكون من 3 محاور رئيسية بطول المجرى النهرى، بارتفاع 14 مترا عن نهر النيل، مبينة أن عرض الكوبرى 55 مترا، وعبارة عن اتجاهين، 5 حارات فى كل اتجاه، موضحة، أنه يتم تنفيذ الكوبرى بطريقة العربات المتحركة، وتعتبر شركة المقاولون العرب الشركة الرائدة فى تنفيذ مثل هذه الكبارى على النيل.



وقالت إن كوبرى النيل الشرقى طوله 540 مترا أعلى نهر النيل، يربط بين جزيرة الوراق ومنطقة شبرا، ويعد أعرض الكبارى المعلقة فى العالم ويبلغ عرضه فى المنتصف 64 متر، أما عرضه بمنطقة شبرا فتبلغ 84 مترا عند منطقة شبرا، حيث يتكون الكوبرى من محورين رئيسيين داخل المجرى النهرى.



