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استثمار
الرى تجرى حركة تنقلات بالإدارات المركزية
الإثنين 09 أكتوبر 2017 02:46 م
وزارة الموارد المائية والرى
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وزارة الموارد المائية والرى
المال ـ خاص
بدأت وزارة الرى تنفيذ خطة مرحلية على مستوى كل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات الجمهورية، يتم من خلالها إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع البحارة الذين أمضوا فى وظيفتهم سنتين فيما أكثر بذات المكان وذلك من أجل ضخ دماء جديدة وتحسين وتنشيط أداء العاملين والعمل ورفع كفاءة منظومة الرى واكتساب الخبرات وتجهيز الصف الثانى بما يسهم فى تقديم أفضل خدمة لجموع المنتفعين.
وقال الوزارة فى بيان لها اليوم إن الادارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ قامت بإجراء حركة تنقلات لعدد 73 بحاراً على مستوى الترع الرئيسية والفرعية، تضمنت حركة نقل لعدد 45 بحاراً فى نطاق هندسات الادارة العامة لرى شرق كفرالشيخ، فضلاً عن حركة نقل لعدد (28) بحارياً بالهندسات التابعة للإدراة العامة لرى غرب المحافظة، الأمر الذي سينعكس بالايجاب على منظومة العمل والاستفادة القصوى من جميع الخبرات والكفاءات للعاملين والتي تنعكس بالإيجاب على توفير كل التصرفات المائية وحسن تدفقها على امتداد شبكة الترع، بالإضافة إلى القضاء على منظومة الإهمال والتقصير أو المحسوبية فى العمل.
الرى
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