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اتصالات وتكنولوجيا
Menagurus يناقش تمويل 3 مشروعات ناشئة
الإثنين 09 أكتوبر 2017 02:28 م
هشام عبد الغفار - رئيس بورولايد
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هشام عبد الغفار - رئيس بورولايد
محمود جمال
يبحث تحالف «menagurus» لرعاية الأفكار الإبداعية تمويل 3 شركات ناشئة جديدة هى «كايلولاو» و«ميوزيك كيو» و«مصور دوت نت».
وقال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس للتحالف ، إنه اجتمع مع ممثلى الشركات الثلاث منذ أيام للتعرف على أفكار المشروعات ، وطالبوا تمويلات تتراوح قيمتها بين 500 ألف و مليونى دولار .
وأوضح لـ " المال " أن المشروع الأول : عبارة عن حل يستهدف ترشيد استخدام المياه فى رى نباتات الزينة، يوفر نحو 50 % من الاستهلاك باستخدام أوانى فخارية، ويسعى إلى الحصول على استثمارات للتوسع وتصديره منتجاته إلى أسواق أوروبا وأمريكا.
وأضاف أن «ميوزيك كيو»: عبارة عن منصة تكنولوجية مزودة بمقاطع موسيقية تتعلق بالمحال التجارية، أما الحل الأخير فهو منصة للتصوير الفوترغرافى ، ومن المقرر دراسة المشروعات وحسم الموقف النهائى قريبا.
و«MENAGURUS» عبارة عن تحالف مكون من 8 رجال أعمال محليين، وسعوديين، يخطط لدعم من 15 إلى 20 شركة ناشئة فى مجالات، منها تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية، والحلول التكنولوجية، وبرامج السوفت وير، بأسواق مصر، والسعودية، ولبنان، باستثمارات 100 مليون جنيه، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أعوام، مقابل الاستحواذ على حصة تتراوح بين 30 و45 % من أسهمها.
أمريكا
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