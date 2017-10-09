القاضي يبحث مع مسؤولي شركات عالمية ضخ استثمارات جديدة ‎

وزير الاتصالات 8



المال- خاص:



عقد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من الاجتماعات الهامة مع مسئولي شركات عالمية متخصصة في الحلول التكنولوجية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات اليوم الأول لمعرض ومؤتمر جايتكس دبي 2017.



واستقبل وزير الاتصالات، إم أيه زامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "6 G Digital"، لبحث فرص التعاون مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات الدولة المختلفة في مجال الخدمات الحكومية المتكاملة، من خلال تقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة.



استعرض الوزير رؤية مصر نحو التحول الرقمي، وأشار إلى الجهد المبذول لجذب الاستثمارات العالمية والنمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوطين التكنولوجيا وتنميتها محلياً لخدمة الصناعة والأسواق الإقليمية.



وأكدت الشركة رغبتها الشديدة في التواجد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، باستثمارات ضخمة، من خلال عرض خطط أعمالها التي تستهدف المساهمة توفير الحلول التقنية للخدمات الحكومية المتكاملة، لتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودمجهم في المنظومة الإلكترونية.



وخلال اللقاء قامت الشركة باستعراض خبراتها التقنية وابتكاراتها في مجال حلول الذكاء الاصطناعي التي دعمت جهود التحول الرقمي، ونمو الاقتصاد في العديد من حكومات المنطقة.



في نفس السياق، التقى وزير الاتصالات عدد من مسئولي شركة "سذرلاند" الأمريكية العالمية،على رأسهم كيه إس كومار، مسئول القطاع التجاري والعمليات بالشركة، وتم مناقشة خطط التوسع في عمليات الشركة، وزيادة عدد العاملين بمقر الشركة في مصر، خاصة بعد قيامها بتدشين أكاديمية للتدريب بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، بهدف تأهيل الكوادر المصرية للدخول في سوق العمل، سواء داخل الشركة، أو في شركات أخرى تعمل في نفس المجال.

