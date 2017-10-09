برنت

خالد بدر الدين



هبطت أسعار النفط بأكثر من 3.3 % خلال الأسبوع الماضى، لتسجل 55.62 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت، بعد أن كسب أكثر من 9 % خلال شهر سبتمبر الماضى، لتنتهى أطول موجة ارتفاع منذ 16 شهرا مع عودة المخاوف بشأن تزايد فائض المعروض.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، تراجعت بحوالى 4.6 % خلال الأسبوع الماضى لتنخفض إلى حوالى 49.3 دولار للبرميل، لتتوقف سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، فى أطول موجة مكاسب منذ يونيو 2016 مع زيادة المخزونات الأمريكية هذا العام بأكثر من 70 مليون برميل، عن متوسط مثيلتها خلال السنوات الخمس الماضية.



وأعلنت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة، أن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية، بواقع حفارتين فى الأسبوع المنتهى 6 من أكتوبر للأسبوع الرابع خلال خمسة أسابيع، ليصل العدد الإجمالى إلى 748 منصة مع توقف انتعاش أنشطة الحفر الذى استمر 14 شهرا مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق فى رد فعل على استمرار انخفاض أسعار الخام فى الفترة الأخيرة.



وعلى الرغم من أن بعض شركات التنقيب والإنتاج قلصت خطط استثمارها لعام 2017 بسبب انخفاض أسعار العقود الآجلة للخام خلال الفترة الأخيرة، فإنها لا تزال تخطط لإنفاق المزيد من الأموال هذا العام مقارنة بالعام الماضي.



وكانت أسعار الخام هبطت خلال ستة شهور من أصل الشهور التسعة الأولى لعام 2017، وساعد ارتفاع الإنتاج الأمريكى على زيادة التخمة العالمية، كما تتجه أسعار الخام إلى الانخفاض بحوالى 5 % منذ بداية أكتوبر ولكن المحللين فى «فيتول» أكبر شركة لتجارة النفط فى العالم يرون أن تزايد صادرات الولايات المتحدة من الخام سيضع ضغوطا على أسعار النفط فى 2018 غير أن الأسعار قد تتعافى باتجاه 60-65 دولارا للبرميل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.



ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى نهاية الأسبوع الماضى فى موسكو، أن بلاده تأمل فى أن تتوصل قبل اجتماع تعقده منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» فى 30 نوفمبر المقبل إلى توافق مع روسيا بشأن ما ينبغى فعله حين ينتهى أجل اتفاق عالمى بشأن إنتاج النفط فى مارس من العام المقبل .



وتحدث «الفالح» فى موسكو بعد يومين من تصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال فيها إن من الممكن أن يستمر اتفاق خفض الإنتاج ، الذى من المقرر أن ينتهى أجله فى مارس المقبل حتى نهاية 2018 وإن كانت روسيا لم تتعهد بأى شيء، كما أن السعودية لم يصدر عنها تعهد مؤكد بتمديد الاتفاق، و إن كان «الفالح» يؤكد أن بلاده أبدت مرونة بخصوص ما اقترحته حكومة موسكو.



وأوضحت روسيا - فى تصريحات أدلى بها بوتين بشأن سوق النفط - أن «بوتين» لم يقترح تمديد اتفاق عالمى لخفض إنتاج النفط لكنه قال، إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل. وكان تمديد تخفيضات إنتاج النفط التى تنفذها (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، قد دعم الأسعار فى الجلسات السابقة.



ورغم ذلك هناك مخاوف مستمرة بخصوص نمو صادرات الخام الأمريكى، التى يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت، والذى يجعل الخام الأمريكى أكثر قدرة على المنافسة، لانخفاضه بأكثر من 6 دولارات للبرميل.



وساعدت السعودية وروسيا، على تأمين اتفاق بين (أوبك) وعشرة من المنتجين لخفض الإنتاج من يناير هذا العام، حتى نهاية مارس المقبل، فى مسعى لتقليص تخمة المعروض فى الأسواق العالمية، ودعم الأسعار ولكن لايزال هناك عدم يقين وعوامل معاكسة فى أسواق النفط العالمية .



واستضافت روسيا الأسبوع الماضى، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وعددا من المسئولين فى بلاده فى تعزيز للعلاقة الحيوية لأسعار النفط العالمية، والملك سلمان هو أول عاهل سعودى يزور روسيا، وشهدت زيارته عددا من الاتفاقات بمليارات الدولارات لدرجة أن «الفالح» أكد أن العلاقات الحالية دافئة بين موسكو والرياض، وتتحسن بشكل مطرد و انتقلت بوضوح إلى مستوى جديد تماما بعد زيارة الملك.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، فى نهاية الأسبوع عن الملك سلمان قوله إن السعودية تحرص على استقرار سوق النفط العالمية، على نحو يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين و إن الرئيس التنفيذى لشركة «أرامكو» السعودية وقع يوم الخميس الماضى، خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية، على هامش منتدى الاستثمار السعودى الروسى الأول فى موسكو.