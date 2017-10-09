الوجه القبلى للكهرباء تطرح 3 مناقصات لتطوير 3 محطات تابعة

إبراهيم الشحات

المال ــ خاص



أعلنت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، منذ أيام، عن طرح 3 مناقصات على المستثمرين والمقاولين، لتوريد معدات وتنفيذ بعض الإنشاءات لثلاث محطات تابعة.



وكشف المهندس إبراهيم الشحات، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن المناقصة الأولى تشمل تحديث نظام التحكم فى الغلاية المساعدة لمحطة توليد كهرباء الكريمات، التى تعد أكبر مجمع كهرباء بمصر والشرق الأوسط.



تم فتح الباب لشراء كراسة الشروط، البالغ قيمتها نحو 3000 جنيه، نهاية سبتمبر الماضى، وتسدد الشركات تأمين ابتدائى قدره 75 ألف جنيه، لصالح البنك الأهلى المصرى، على أن يتم تلقى العروض نهاية أكتوبر الجارى.



وتشمل المناقصة الثانية إنشاء عمارة سكنية لمحطة غرب أسيوط المركبة، البالغ قدرتها نحو 1500 ميجاوات، وتم إتاحة كراسة الشروط بسعر 1000 جنيه، والتأمين الابتدائى قدره 40 ألف جنيه، وتتلقى الشركة العروض نهاية أكتوبر الجارى.



أوضح "الشحات" أن المناقصة الثالثة تتعلق بتوريد معدات ثقيلة لودر وونش شوكة، وغيرها من المعدات، لمحطة توليد كهرباء أسيوط، ويتم تلقى العروض فى 25 أكتوبر الجارى، وتصل قيمة كراسة الشروط نحو 2000 جنيه، ويبلغ قيمة التأمين الابتدائى 50 ألف جنيه.



ﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ نحو 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، ‏«ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.



فى سياق أخر قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم الانتهاء من طرح جميع المناقصات الخاصة بمحطة كهرباء الوليدية، وكان أخر تلك المناقصات هى المواسير الحرجة، التى تقدم لها نحو 4 شركات عالمية ومحلية.



يشار إلى أن محطة الوليدية تنفذ ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة 2012 - 2017.



ويشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ ‏(ﺃﻭﻓﻴﺪ‏) ﺑ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ‏55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».