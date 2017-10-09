أوراكل تعلن عن تحديث منصتها السحابية‎

شركة أوراكل



المال - خاص



أعلنت شركة Oracle العالمية لتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاقها تحديثًا رئيسيًا لخدمات منصة Oracle السحابية للأجهزة النقالة، لتضم قدرات بوتات المحادثة الإلكترونية المعززة بالذكاء الاصطناعي.



وقالت الشركة في بيان لها صباح اليوم، إنه من خلال توسيع منصة Oracle السحابية الخاصة بمنصة الهواتف المتحركة، توفر الإمكانات الجديدة للمؤسسات منصة متعددة القنوات، وتحليلات عميقة يمكن أن تربط بين خبرات أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر البوتات، والتطبيقات المحمولة، وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ميزات بسيطة لتطوير البوتات.



وأضاف البيان أنه باستخدام هذه المحفظة القوية، يمكن للمؤسسات أن تتفاعل بشكل أفضل مع العملاء والموظفين عبر منصات الرسائل الأكثر شعبية اليوم.

