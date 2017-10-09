صيانة 167 وحدة توليد بـ6 شركات

مشروعات توليد الطاقة

المال ــ خاص



بدأت 6 شركات لإنتاج الكهرباء تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أعمال الصيانة الجديدة لمحطاتها بداية من شهر أكتوبر الجارى، حتى نهاية شهر أبريل المقبل، بتكلفة تتخطى 3 مليارات جنيه، وذلك لرفع القدرات الإنتاجية للمحطات.



وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة - فى تصريحات لـ «المـال»- أن الوزارة ستقوم بصيانة أغلب محطاتها ومشروعاتها عن طريق شركاتها التابعة لها، كما تم التعاقد مع أكثر من شركة مسبقاً منها "سيمنس" و"جنرال إليكتريك" وغيرها لصيانة بعض المحطات، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت فى تقليل مدة برنامج الصيانة السنوى للمحطات لينتهى بنهاية أبريل المقبل، قبل بدء الصيف.



وأضافت أنه من المقرر أن تقوم الشركات بإجراء أعمال الصيانة لـ 167 وحدة بإجمالى 36 ألفا و725 ميجاوات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على رفع كفاءة المحطات القائمة عن طريق الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة، فيما يخص التشغيل والصيانة، مع دراسة جدوى إعادة تأهيل المحطات ذات الكفاءة المتدنية، مقارنة بإحلالها بأخرى جديدة.



وأكدت أن الوزارة ستنتهى من مشروعات الدورة المركبة لبعض المشروعات خلال الصيف المقبل، ومنها مشروع كهرباء غرب دمياط، كما أن هناك خطة للاستمرار فى سياسة تحويل وحدات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة، والذى يوفر نحو ثلث الوقود المستخدم مع التوسع فى إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة.



وأشارت إلى أن الصيف المقبل لن يكون لدى "الكهرباء" طوارئ بشركات الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن الوزارة لديها القدرات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال.



فى سياق آخر، أوضحت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من عقد الجمعيات العمومية لشركاتها الـ 16 والتى تضم 6 شركات إنتاج و 9 شركات توزيع، مؤكدة أن الشركات لن تشهد أى تغييرات فى مجالس الإدارات خلال الفترة المقبلة، رغم أن أغلبها لم يحقق أرباحاً مرتفعة.



وقالت إن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة قاموا بعملهم على أكمل وجه وحققوا الخطة المستهدفة منهم على مستوى الجمهورية، حتى تحقق فائض بالشبكة منذ تاريخ إنتاج الطاقة الكهربائية تجاوز 6 آلاف ميجا وات، خصوصا بعد إنتاج الطاقة الكهربائية بمحطات "سيمنس" الثلاث ( العاصمة الجديدة / بنى سويف / البرلس ) بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات.