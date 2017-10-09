السيسى يكرم لاعبي المنتخب.. ورسالة خاصة لصلاح

عبد الفتاح السيسى



على المصرى



كرّم عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، ولاعبى المنتخب يتقدمهم المخضرم عصام الحضرى، بعد وصول مصر لكأس العالم للمرة الثالثة فى تاريخها، والأولى منذ 28 عاما.



وتقدم رئيس الجمهورية، بالشكر إلى جميع لاعبي المنتخب على الفرحة التي تسببوا فيها لجموع الشعب المصري، واختص السيسي بالشكر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، باعتباره صاحب هدفي الصعود للمونديال، قائلا: "صلاح كان مضغوطا بشكل كبير في آخر 4 دقائق، لذلك يستحق الشكر".



وطلب السيسي من صلاح، مزيد من الجهد مع بالتعاون مع لاعبي المنتخب، من أجل التمثيل المشرف في مونديال روسيا، وأن تكون تلك المرة، هى بداية لعدد أكبر من الوصول للمحفل العالمى، الذى لم تحظ مصر بشرف المشاركة به إلا مرتين فقط، بخلاف الدورة المقبلة.