الكهرباء وstate grid توقعان عقد المرحلة الثانية للشبكة الموازية

محمد شاكر 555669

عمر سالم



كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن وزارة الكهرباء وقعت عقد المرحلة الثانية من مشروعات شركة «state grid» الصينية، والتى تتمثل فى إنشاء شبكة نقل كهرباء موازية للشبكة الحالية، بإجمالى طول 1210 كيلو مترات.



وأضاف المصدر - فى تصريحات لـ «المـال» - أن المرحلة الثانية تم توقيعها خلال زيارة المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة للصين الأخيرة منذ أيام، وتتعدى تكلفتها 250 مليون دولار، بما يعادل نحو 4.4 مليار جنيه ، وذلك بعد انتهاء الشركة الصينية من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.



وأشار إلى أن المشروع يمثل 40 % من طول الشبكة الحالية بإجمالى استثمارات تصل لـ660 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه ، وتتعاون الشركة الصينية مع العديد من المقاولين المحلين لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل الصيف المقبل.



وقال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء، إن الشبكة التى يتم إنشاؤها ستكون بجهد 500 كيلوفولت، لكى تتحمل الضغوط والطاقة المنتجة المقرر إضافتها على الشبكة القومية، لافتًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء طورت شبكة نقل الكهرباء لتستوعب 35 ألف ميجاوات.



وأشار إلى أن «state grid» - وهى أكبر شركة نقل كهرباء فى العالم- ستقوم بتمويل إنشاء شبكة الكهرباء الموازية، وذلك لرفع قدرتها لتستوعب أكبر قدرات منتجة من محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن الشبكة لا تستطيع استيعاب جميع القدرات المنتجة حاليًا بنسبة %100.



فى سياق مختلف، كشفت المصادر عن أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من اختيار الشركة التى سيتم التعاقد معها لقراءة العدادات، والتى يتنافس عليها 3 شركات مصرية.



وأضافت أن شركة «فالكون» كانت الأقرب إلى التعاقد ولكن هناك بعض البنود لم يفصح عنها تسببت فى إطالة المفاوضات مع الشركة الفائزة ووجود منافسة أكبر من جانب إحدى الشركات الأخرى.



وأوضحت أنه كان من المرتقب توقيع عقد قراءة العدادات مع الشركة الفائزة بعد عيد الأضحى مباشرة، ولكن الأمور المالية هى السبب الرئيسى فى إطالة المفاوضات.



وأشارت إلى أن يجرى الاتفاق مع «الفائز» حول بنود العقد النهائية، مرجحة حصول الشركة على 90 إلى 140 قرشا عن كل عداد يتم قراءته شهرياً، خلال فترة العقد التى ستصل إلى 3 سنوات.



واستبعدت إضافة أى أعباء جديدة على فواتير الكهرباء بعد التعاقد، خاصة أن المواطن يدفع بالفعل رسم خدمة قراءة العداد شهريا، ضمن الفاتورة.



وشددت على عدم تضرر الكشافين العاملين فى شركات التوزيع، أو الاستغناء عنهم، ولكن سيتم الاستعانة بهم فى عملية التحصيل، وذلك بشكل تدريجى، مشيرة إلى أن الوزارة لديها عجز بنحو 10 آلاف كشاف عداد، مؤكدة عدم وجود أى تخوفات من وجود تفاصيل العملاء لدى الشركة المتعاقد معها على قراءة العداد.



وقالت المصادر إن كل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسع، ستقوم بتحديد منطقتين فقط، تقرأهما الشركة المتعاقد معها.



وتابعت أنه من المقرر أن تقوم «الشركة الفائزة» بالبدء فى تنفيذ التعاقد مع بداية 2018، ولمدة 6 أشهر، وبعد تقييم التجربة، سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية منتصف 2018.