اتصالات مصر: تقدمنا بمقترح لإعادة تسعير الخدمة

اتصالات مصر

دبي ـ محمود جمال:



قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة استثمرت في مصر أكثر من 42 مليار جنيه منذ دخولها السوق المصرية في 2007، موضحا أن 10 مليارات منها تم إنفاقها للحصول على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات بين بخلاف الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة.



وأضاف متولي في مؤتمر صحفي عقدته اتصالات مصر على هامش اليوم الثانى، من فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للتصالات فى مقر الشركة بإمارة دبى، أن الشركة تأثرت بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستيراد مكونات الشبكة بالدولار فضلا عن زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مما دفعها لطلب إعادة تسعير الخدمة من جهاز تنظيم الاتصالات.



وأشار متولي إلى أن الشركة لم تكن تريد زيادة الكروت بنسبة 36%‏ مثلما حدث، وأن المقترح كان عكس ذلك لضمان عدم حدوث ارتباك في السوق، إلا أن الشركات التزمت بقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك على أمل البقاء وتقديم خدمة بجودة مناسبة للعملاء.



ولفت إلى أن الشركة أنفقت استثمارات كبيرة للاستعداد للجيل الرابع، وهو ما أهلها لأن تكون الشركة الوحيدة التي لم يحتاج عملائها لتغيير شريحة الموبايل لاستقبال تكنولوجيا الجيل الرابع، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 2000 محطة محمول للجيل الرابع من إجمالي 6 آلاف محطة.



وفيما يخص العرض الذي قامت المصرية للاتصالات به عقب زيادة كروت الشحن بتعويض عملائها عن الزيادة الجديدة، أوضح متولي أن الشركة قامت بطرح عرض يتضمن منح العميل 10 أضعاف قيمة الشحن، موضحا أن الشركات كانت تتحمل ضريبة المبيعات عن العملاء قبل تطبيق القيمة المضافة وضريبة الجدول ولكن الزيادات الأخيرة أرهقت الشركات.



وحول المطالب بمقاطعة شركات المحمول، قال متولي أتفهم هذا المطلب إلا أنه تسبب فى إزعاج المستخدمين، خاصة أن الزيادات الأخيرة في الأسعار للبنزين والكهرباء أرهقت المواطنين، مشيراً إلى أن عملاء اتصالات حالياً تجاوز 32مليون عميل.