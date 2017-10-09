متناهى الصغر يترقب دخول 3 شركات جديدة قبل نهاية العام

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقى



يترقب قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر، دخول 3 شركات جديدة متخصصة، قبل نهاية العام الحالى.



وقالت مصادر فى الهيئة العامة للرقابة المالية- فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن الهيئة تدرس حاليا أوراق وملفات 5 شركات جديدة، ومن المتوقع الترخيص لـ 3 منها قبل نهاية العام الحالى.



وأضافت أن إحدى الشركات الثلاث المتوقع دخولها السوق، مملوكة لبنك أجنبى - رافضة الإفصاح عن هويته - لحين الموافقة على الشركة الجديدة وإعطائها التراخيص لمزاولة النشاط.



وتضم السوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى «ريفى»، و«تنمية»، و«تساهيلس، و أكثر من 755 جمعية.



ولفتت إلى أن هذا القطاع أصبح جاذبا للغاية، خاصة بعد إصدار أول قانون يننظم عمل هذه المشروعات فى مصر.



وكانت «الرقابة المالية» قد أعلنت فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.



وفى سياق متصل، توقعت المصادر مضاعفة حجم تمويلات القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد الإقبال الكبير عليه من قبل البنوك.



وأشارت إلى أن تدشين البنوك لشركات جديدة متخصصة فى القطاع خلال الفترة المقلبلة، سيخلق منافسة كبيرة بين الشركات الجديدة والقائمة.



كانت عدة بنوك أبرزها «الأهلى» و«إيجى بنك» قد أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية، عزمها تدشين شركات متخصصة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مصر.



جدير بالذكر أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو، خلال الربع الأول من العام، و ارتفع إجمالى أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، إلى 4.96 مليار جنيه نهاية الربع الأول من العام، مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه، نهاية ديسمبر 2016، كما ارتفعت أعداد المستفيدين بواقع 1.9 مليون مستفيد، نهاية مارس، مقابل 1.8 مليون فى بداية العام، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.