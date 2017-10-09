إيهاب رشدى : اتصالات لم تحول أرباحها للمجموعة الأم سوى مرتين‎

محمود جمال :



كشف إيهاب رشدى ، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى لدى شركة اتصالات مصر، أن شركته لم تقم بتحويل أرباحها إلى المجموعة الأم فى الإمارات سوى مرتين فقط منذ دخولها إلى السوق المصرية فى عام 2007 وحتى الآن وكانت مبالغ طفيفة ، إذ قامت بإعادة استثمار الجزء الأكبر فى تطوير وبناء الشبكة .



وأكد أن استثمارات "اتصالات" فى مصر طويلة الأجل لذلك فإن الشركة تفهمت جيدا القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لتصحيح مسار الأوضاع الاقتصادية.



واعتبر أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة على الاقتراض البنكى مرتين خلال العام الماضى، وضع الشركة تحت ضغوط جديدة وكانت تبحث عن تحقيق أعلى عائد من العمليات التشغيلية، مما دفعها إلى ترشيد نفقات بعض بنود التشغيل دون التأثير على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعميل.



على صعيد آخر، لفت المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالشركة، إلى أن "اتصالات مصر" تستضيف المصرية للاتصالات على شبكتها كمشغل رابع للمحمول، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على تراخيص تقديم المحمول في مصر عام ٢٠٠٧ بنحو ٣ مليارات دولار مايساوي في الوقت الحالي نحو ٦٠ مليار جنيه.



