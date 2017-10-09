عائد أذون الخزانة يستكمل رحلة الهبوط

البنك المركزى 1

❏ مؤشر المال «IR» يرتفع إلى %18.27 مقابل %18.12

❏ «المالية» تحصد أكثر من 33 مليار جنيه عبر الأذون



هبة محمد



تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسب بين 3 و83 نقطة أساس «كل 100 نقطة أساس تعادل %1»، باستثناء آجل 91 يوماً، الذى ارتفع 36 نقطة، بما انعكس على أداء مؤشر المال «IR» الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، إلى %18.27 مقابل %18.12، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.



وانخفض متوسط العائد على أذون آجل 364 يوماً 83 نقطة أساس، محققاً %17.871، وغطت البنوك العطاء بـ 3.5 مرة، بقيمة 23.4 مليار جنيه، عبر 413 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار جنيه، من خلال 124 عرضاً، بزيادة 1.7 مليار عن القيمة المطلوبة بـ 6.750 مليار جنيه.



وتراجع متوسط العائد على أذون آجل 273 يوماً، 51 نقطة أساس إلى %18.023، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 15 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» ما يزيد عن 8.4 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه، عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند تدشين العطاء بواقع 6.750 مليار جنيه.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً، 3 نقاط أساس، إلى %18.402، بعد تغطية العطاء 2.3 مرة بقيمة 15.9 مليار جنيه، عن طريق 255 طلباً، حصلت منها المالية على 7.6 مليار جنيه، بزيادة 655 مليون جنيه، عن القيمة المستهدف الحصول عليها، البالغة 6.5 مليار جنيه.



فيما ارتفع متوسط العائد على أذون آجل 91 يوماً 36 نقطة أساس، مسجلاً %18.826، وغطت البنوك العطاء 2.1 مرة، بقيمة 13.4 مليار جنيه، قبلت منها وزرة المالية 8.5 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 2 مليار جنيه .



وتشير بيانات البنك المركزى إلى حصول «المالية» على أكثر من 33 مليار جنيه، بزيادة ما يقرب من 6.6 مليار جنيه، إذ كانت تعتزم الحصول على 26.5 مليار جنيه فقط.



وتراجع متوسط العائد على سندات آجل 3 أعوام 40 نقطة أساس، مسجلةً %15.097، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة، بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر 78 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 48 عرضاً، بقيمة 2.4 مليار جنيه، بزيادة 943 مليون جنيه، مقابل طلب وزارة المالية الحصول على 1.5 مليار جنيه، عند تدشين العطاء.



وانخفض متوسط العائد على أذون آجل 7 أعوام، بـ 28 نقطة أساس، إلى %15.22، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 2.9 مليار جنيه، بواقع 2.4 مرة، حصلت «المالية» على 1.250 مليار جنيه.



وتعتزم وزارة المالية اقتراض 27.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، آجال 91، 182، 266 و357 يوماً، وسندات خزانة بقيمة 2.250 مليار جنيه، بقيمة 1.250 مليار لآجل 5، وبواقع مليار لسندات آجل 10 أعوام.



على صعيد آخر، طرح البنك المركزى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت بواقع 55 مليار جنيه، لتعتبر أكبر قيمة منذ أبريل الماضي، لآجل 6 أيام بفائدة %19.25، وقدمت البنوك 50.050 مليار جنيه، عبر 12 طلبًا قبلها البنك المركزى كاملةً، واكتفى البنك بالعاطاء السابق دون تدشين عطاء للودائع ذات العائد المتغير.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.