بدء إجراءات إنشاء بورصة للسلع بالجيزة

محافظ الجيزة 9



المال – خاص:



تدرس محافظة الجيزة، والغرفة التجارية بالمحافظة إنشاء بورصة لتداول السلع، بهدف خفض أسعارها.



وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه يتم حالياً الاختيار بين عده مناطق لإقامتها، بحيث تكون قريبة من الطرق السريعة .



وأضاف أنها تشمل تقديم خدمات متميزة للتجار فى مجالات التصدير والاستيراد، وزيادة المنافسة، مما سيكون له أثر كبير فى تخفيض أسعار جميع السلع والخضراوات والفاكهة.



من جانبه قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن البورصة السلعية ستضع الصادرات الزراعية على الطريق الصحيح، وتقلل الفاقد الزراعي، وستعمل على تحديث منظومة التجارة، ودعم صغار المزارعين ومنع الممارسات الاحتكارية .



جاء ذلك عقب اللقاء الذى جمع المحافظ بعادل ناصر، وممثلين عن تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بـ 6 أكتوبر.



