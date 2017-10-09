شلبي وصلاح يتصدران مؤشرات البحث بجوجل‎

مؤتمر شركة جوجل للإعلان عن منتجاتها الجديدة



المال - خاص:



أصدرت شركة جوجل صباح اليوم، قائمة أكثر عمليات البحث تداولاً في مصر، وتصدر تعليق مدحت شلبي عن مباراة مصر والكونغو، وأهداف اللاعب محمد صلاح القائمة التى عكست اهتمامات المستخدمين، مثل أسعار تذاكر كأس العالم 2018، وأهم لحظات المباراة، والصور والأغاني الاحتفالية.



تشمل القائمة صور فرحة المنتخب، واللاعب عصام الحضري، وأغنية عمرو دياب، واللاعب طارق حامد، وموعد قرعة كأس العالم 2018، وبكاء شاب الجمهور أثناء المباراة.



وتشير عمليات البحث الشائعة إلى ارتفاعات بشكل ملحوظ في حركة الزيارات بين جميع عمليات البحث على مدار آخر 24 ساعة ويتم تحديثها كل ساعة.



يذكر أن شركة جوجل هي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا، وتركز على تحسين طرق وصول الناس إلى المعلومات.



وجعلت ابتكارات جوجل في مجالات البحث على شبكة الإنترنت والإعلانات، موقعها الأفضل على شبكة الإنترنت، وأصبحت علامتها التجارية من العلامات الأكثر شهرة في العالم.



وجوجل علامة تجارية مملوكة لشركة Google Inc، ويجوز أن تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية للشركات المعنية المالكة لها.

