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بورصة وشركات
عبور لاند تخطط لمشروع إنتاج ألبان بـ115 مليون جنيه
الإثنين 09 أكتوبر 2017 12:07 م
عبور لاند جديد
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عبور لاند جديد
رجب عزالدين:
قالت شركة عبورلاند للصناعات الغذائية إن مجلس إدارتها وافق على إضافة نشاط إنتاج الألبان إلى أنشطة الشركة لتغطية احتياجاتها فى الفترة القادمة.
وقالت الشركة إنها تجد صعودبة فى توفير الألبان السائلة اللازمة للشركة، وهو ما دفعها إلتى التفكير فى مشروع لإنتاج الألبان لتلبية الاحتياجات الخاصة بها.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "إن هذا المشروع سيؤدى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالى سيؤثر إيجابيا على أرباح الشركة".
ومن المقرر إنشاء المشروع على مساحة 35 فدانا بتكلفة استثمارية تتراوح بين 105 إلى 115 مليون جنيه تمول على مدار ثلاث سنوات.
وتستهدف الشركة إنتاج 50 طن من اللبن يوميا، وذلك عبر استيراد 2000 بقرة من ألمانيا خلال الثلاث سنوات القادمة.
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