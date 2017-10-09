رئيس إسكان النواب: جلسات نقاش حول الإيجار القديم إبريل ومايو

النائب معتز محمود

ياسمين فواز:



كشف النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن عقد اللجنة لجلسات نقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم في شهرى إبريل ومايو المقبليين، مضيفا أن من الوارد تأجيل مشروع القانون إلى دور الانعقاد القادم.



وينقسم مشروع قانون الايجار القديم علي 3 مراحل وهي "الإسكان الإداري والمحلات التجارية علي أن تكون لـ 3 سنوات كإيجار، مع حفظ حق المالك في تجديد الإيجار وفق لجان لتقيم السعر.



وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحاته لـ"المال " إلى أن التشريعات التى لها أولوية خلال دور الانعقاد الحالى يأتى على رأسها قانون "البناء الموحد"، وقانون "المزايدات والمناقصات "، وهو من أهم قوانين اللجنة لأنه لا توجد دولة بالعالم تجبر المقاولين أن يعملوا بسعر ثابت فى مشاريع تصل مدتها إلى سنة أو سنتين من دون زيادة، وهو ما يدفع المقاول إلى إشهار إفلاسه، أوأن يغش فى مواد البناء ويخالف ويتسبب فى حدوث كوارث عقب البناء ، لافتا إلى مناقشة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى مشروع قانون نقابة المهندسين و الاستثمار العقارى.



وأثار مشروع قانون الايجار القديم حالة من التخوف بين المواطنين حول مناقشته ، رغم تأكيد لجنة الإسكان بالبرلمان أكثر من مرة أن المخاوف لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن القاعدة الأساسية التي تم بناء عليها إعداد مشروع القانون هي لا ضرر ولا ضرار، والحفاظ على حقوق الطرفين"المالك والمستأجر".