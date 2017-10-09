مهلة لسداد مقدم حجز الأراضي السكنية المميزة بغرب قنا وأسيوط

مصطفى مدبولى



بدور إبراهيم :



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منح حاجزى قطع الأراضي السكنية المميزة بمدينة غرب قنا، ومدينة ناصر"غرب أسيوط"، مهلة لاستكمال سداد باقي المقدم الـ 25%، و1% مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء.



وأوضح المهندس المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سبق وأن تم طرح 500 قطعة أرض سكنية مميزة بالمدينتين، (250 قطعة بمدينة غرب قنا)، و250 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحات 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.



وأضاف أن كل من تقدم للحجز، ودفع المقدم، حصل على قطعة أرض، وتم إجراء القرعة لتحديد موقعها، وأن الهيئة تلقت طلبات من الحاجزين بمنحهم مهلة لسداد المقدم، وتمت الموافقة على طلبهم.

