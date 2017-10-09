الجمارك تطالب الحاويات بإصلاح منظومة الموازين

مصلحة الجمارك

المال ـ خاص



خاطبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية شركات الحاويات العاملة بالميناء، لتوفير موازين داخل الساحات لإتمام عمليات الكشف والوزن.



تأتى المخاطبة فى أعقاب مطالبة أعضاء من الشعبة، بضرورة إصلاح الموازين المستخدمة فى وزن البضائع بميناء الإسكندرية التى يتسبب عدم دقتها فى فرض رسوم وغرامات على البضائع الواردة دون وجه حق.



وقال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن إرسال خطابات لشركات الحاويات العاملة بميناء الإسكندرية من خلال الغرفة التجارية، بهدف توفير موازين بحالة جيدة.



وأضاف أن إعداد تلك الخطابات يأتى بناء على طلب أعضاء الشعبة، بعد عرضهم خلال اجتماعها مشكلة عدم صلاحية الموازين المستخدمة، التى يترتب عليها تحمل الرسائل بمصاريف إضافية.



ومن جانبه أكد على عبد الحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، أنه تحررت عدة خطابات ترسل من خلال الغرفة التجارية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بهدف توفير موازيين بحالة جيدة داخل الساحات التي تديرها تلك الشركات.



وأشار إلى أن الهدف من إرسال الخطابات تلافى المشكلات التى تواجها أعمال صرف الرسائل من بعض الساحات لعدة جهات لإصلاح الموازين بما يساهم فى إنهاء تلك الأزمة.



وأضاف أنه على مدار الفترات الماضية أدى تعطل الموازين بساحة شركة الإسكندرية للحاويات لعدم وزن البضائع، واللجوء لتأشيرة بوزن جميع الرسائل عند الصرف.



وأشار عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الرسائل الواردة لا يوجد بها زيادات فعلية عن ما تعاقد عليه، وبالتالى اتخاذ قرار من الشعبة لمخاطبة شركات تداول الحاويات بالميناء لضبط الموازين داخل الساحات.



وأشار بعض المستخلصين فى اجتماع الشعبة مؤخراً إلى أنه ضروري قيام مصلحة الجمارك بتوفير موازين جيدة تساعد فى تنظيم عمليات الأفراج الجمركى وتحد من العراقيل، وتؤدى لحساب الغرامات على أساس دقيق وتصحيح بدلا من الاستعانة بموازين غير دقيقة لبعض الجهات الأخرى كهيئة الميناء.



من جانبه أوضح أمجد وديع، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أغلب موازين مصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية لا تعمل بالشكل الأمثل، بما يؤثر على مهام عملها.



وأضاف وديع أن هناك قرار صادر من رئيس المصلحة ينص على أن كل ما يرد بالوزن يوزن داخل الدائرة الجمركية، لافتاً إلى أنه نظراً للتقصير مع عدم وجود الموازين بالشكل المناسب فإنه توزن جميع السلع عند الصرف من خارج الدائرة الجمركية، عبر موازين هيئة الميناء.



وأوضح عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن موازين هيئة ميناء الإسكندرية فى خارج ساحات الحاويات غير دقيقة، ما يؤدى لتسجيل زيادة دائمة فى الوزن وبشكل شبه متكرر.



وأشار وديع إلى أن تسجيل هذه الزيادات غير الحقيقية فى الوزن، يترتب عليها سداد رسوم جمركية وغرامات تأخير، لأنها تزيد عن الأوزان المقررة بالفواتير، والأوراق الخاصة بالشحنة، المرسلة معها من الخارج من موانئ الشحن.