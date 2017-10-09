القابضة للنقل تتقدم رسميًا لتشغيل ميناءين بالكويت

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

❐ هيئة الميناء تجهز لطرح محطة الصب الجاف النظيف



السيد فؤاد ـ معتز محمود



تقدمت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى» للمزايدة التى أعلنت عنها الكويت، لتشغيل ميناءين بها مطلع أكتوبر الجارى.



وقال ممدوح دراز، رئيس الشركة، هامش مؤتمر يوم البحرية العالمى «الذى عقد بالإسكندرية مؤخرا» إن شركات الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى تساهم فى المشروع، وليست الإسكندرية لتداول الحاويات وحدها، ويتضمن العرض المقدم شركتى دمياط، وبورسعيد، لتداول الحاويات «التابعتين للقابضة للنقل»، ضمن العرض، رافضا الإفصاح عن المنافسين للعرض المصرى من دول أخرى.



وطرحت وزارة المواصلات الكويتية تشغيل مينائى الشويخ، وميناء الشعيبة، خلال الفترة الأخيرة أمام عددًا من مشغلى الحاويات، ومن المعروف أن ميناء الشويخ أحد أهم الموانئ الكويتية، ويعد الميناء التجارى الرئيسى فى البلاد، وتبلغ مساحة حوضه المائى 1.2 مليون متر مربع، أما عن مساحته الأرضية فتبلغ 3.2 مليون متر مربع.



أما ميناء الشعيبة فيقع هذا الميناء على بعد حوالى 45 كيلو مترًا، باتجاه جنوب مدينة الكويت، ويحتوى على أرصفة للبضائع التجارية، وأرصفة مخصصة للحاويات.



وعاين مؤخرًا وفدًا من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، المشروعين بالكويت، وعمل تقرير مفصل، واشترت كراسة شروط تشغيلها، وكلفت الشركة مركز بحوث النقل»التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى» بعمل الدراسات الخاصة بالمشروع، لا سيما أنه يشمل صيانة وتجديد وإدارة المعدات الخاصة بهذه المحطات.



وفى سياق متصل كشف محمد الدقاق، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن أنه اجتمع مؤخرا مع المستثمرين المهتمين بمشروع محطة الصب الجاف النظيف، المزمع طرحها بميناء الدخيلة، لإدراج مطالبهم بكراسة شروط المشروع، الذى طرح أكثر من مرة، دون أن يتقدم له أى شركة.



وأضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر اليوم البحرى العالمى بالإسكندرية، أن أبرز مطالب تلك الشركات كانت السماح بإقامة صناعات القيمة المضافة مثل الطحن، والتعبئة، واستخلاص الزيوت مع تخزين الغلال .



وتابع أنه توقع تعاقد بالأحرف الأولى مع شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ لإنشاء وتشغيل محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، إلا أن التعاقد لا يزال يراجع بمجلس الدولة حتى الآن.



وأضاف أنه عقب الموافقة على تلك العقود يوقع العقد النهائى للمشروع، ثم يقوم المستثمر بتأسيس شركة المشروع تمهيدًا لتسلم الأرض والتنفيذ مباشرة، لا سيما أن هيئة الميناء تساهم بالمشروع بنسبة %20.



يذكر أن توقيع عقد تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة استقبال، وتداول الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، بنظام حق الانتفاع منذ أسابيع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ.



وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3 مليارات جنيه، وتقوم الشركة بإنشاء وتشغيل المشروع بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية، بنسبة تصل إلى 20%، وتصل مدة إنشاء المشروع إلى 24 شهرًا، ويمتد حق الانتفاع إلى 30 عاماً.



ويشمل المشروع إنشاء رصيف بطول 320 متراً، وعمق 20 متراً، ومساحة 155 ألف متر مربع، وتُقدَّر إجمالى الساحات التخزينية، والمخازن، والمبانى الإدارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويتيح التعاقد للشركة استقبال السفن التى تحمل الفحم، والكلينكر بالميناء، وما شابه من بضائع ملوثة للبيئة.



وفى نفس السياق طالب هشام عرفات وزير النقل، بتحسين أداء ميناء الإسكندرية، مبدياً عدم رضاه عن الإيرادات التى حققتها الهيئة، رغم أنها الأعلى على مستوى الموانئ.



وأضاف عرفات، أنه لا بد من زيادة الأرقام، والإيرادات التى تحققها الهيئة خلال الفترة المقبلة، بجهود القائمين عليها.



وحصل ميناء الإسكندرية على جائزة أفضل ميناء تجاري على مستوى الجمهورية فى مجال تحقيق أعلى فائض للنمو فى الإيرادات، وتسلم الجائزة محمد الدقاق، نائب رئيس مجلس إدارة الميناء.



وأشار مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ومجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة حققت 2.9 مليار جنيه العام المالى الماضى، مقارنة بالمستهدف الذى حددته وزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه.



وأوضح عطية أنه مع حصول الميناء على المركز الأول بين الموانئ المصرية فى تحقيق أعلى إيراد للعام، إلا أننا لا زلنا غير راضين عن هذا الإيراد، الذى نعمل جاهدين على مضاعفته خلال المرحلة المقبلة.



وأرجع عطية أسباب هذه الزيادة الى تقليل المصروفات، وزيادة الأنشطة، إلى تطبيق قرار 488 لعام 2015، وقرار 800 لعام 2016، والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، علاوة على زيادة أسعار الصرف للعملات الأجنبية.