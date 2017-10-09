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رياضة
أرقام قياسية يحطمها الحضرى بوصول مصر لكأس العالم
الإثنين 09 أكتوبر 2017 10:53 ص
الحضري - كأس العالم
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الحضري - كأس العالم
على المصرى
فازت مصر على الكونغو، فى مباراة درامية، ستبقى محفورة بذاكرة المصريين، بعدما أتت بعد انتظار دام 28 عاما، فى مباراة كان بطلها محمد صلاح، والحارس المخضرم عصام الحضري، الذي أصبح حديث العالم ووسائل الإعلام، بعدما قاد الفراعنة للتأهل للمونديال، للمرة الثالثة فى تاريخ مصر.
وبلغت مصر نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، بعد انتظار طويل منذ عام 1990، انتظار تترجم بفرحة جنونية في استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندية، الذي أمتلأت جنباته بـ 82 ألف مشجع مصر، وتأهلت مصر بدراما كروية مثيرة، في الوقت القاتل، وهو ما جعل الفرحة مضاعفة.
لا شك أن محمد صلاح كان نجم بلاده الأول بتسجيله الهدفين، وبالخطورة التي شكلها بتحركاته، إلا أن بطلا آخر يستحق الوقوف عند إنجازه التاريخي، هو الحارس القدير عصام الحضري "44 عاماً"، الذى تصدى في بداية الشوط الثاني لتسديدة طائرة إعجازية، كادت أن تضع الكونغو في المقدمة، مظهراً قدرات بدنية وذهنية استثنائية.
نجم الحضري الدولي، بزغ مع مصر عام 1996، وقد انتظر وثابر طيلة 21 عاماً ليحقق الحلم الأكبر ببلوغ كأس العالم، وقد نجح بإرادة جبارة استثنائية في البقاء في قمة عطائه متحديا الظروف السنية، بكفاءة وخصائص بدنية - نفسية نادرة الوجود، وما ينتظر الحضري في روسيا سيكون أيضاً تاريخياً، وامتداداً لمسيرته المذهلة، فحارس التعاون السعودي، المرتقب مشاهدته حامياً لعرين بلاده في كأس العالم، سيحطم جملة أرقام عالمية غير مسبوقة.
ونرصد فى التقرير التالى، الأرقام التي يمكن للحضري تحقيقها في مونديال روسيا، حيث سيكون عمره 45 عاماً وخمسة أشهر وبضعة أيام، أرقام تبدأ في أمريكا الجنوبية، مروراً بأوروبا، وقد يكون لمنطقة الكاريبي نصيب منها في المستقبل.
العرش سيعود لأفريقيا
- سيصبح الحضري أكبر لاعب يشارك فعلياً في كأس العالم، الرقم الحالي بحوزة حارس كولومبيا المعتزل فريد موندراجون اللبناني الأصل، الذي يعد الأكبر بعد خوضه مباراة اليابان في 24 يونيو عام 2014 عن عمر 43 عاماً وثلاثة أيام، وقد دخلها احتياطيا مكان دايفيد أوسبينا زميل النني في آرسنال الإنجليزى، علماً أنه حطم حينها رقم أسطورة الكاميرون وأفريقيا روجيه ميلا.
عذراً بيتر شيلتون قد آن الأوان!
- فى حالة المشاركة المتوقعة للحضرى فى المونديال، واستمراره قائداً للفراعنة، سيحطم رقم حارس إنجلترا الشهير بيتر شيلتون، الذي خاض مباراة إيطاليا النصف النهائية بتاريخ 7 يوليو 1990، عن عمر 40 عاماً و292 يوماً، وقد كان يحمل شارة القيادة وقتذاك، الأمر الذي يجعل الحارس المصري أكبر قائد منتخب يلعب في النهائيات.
أسفين يا إنجلترا!
- مشاركة الحضري المفترضة ستجعله اللاعب المبتدئ الأكبر سنا، الذي يشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم، والرقم الحالي بحوزة حارس إنجلترا المعتزل ديفيد جيمس، الذي لعب أول مباراة له في كأس العالم عن عمر 39 سنة و321 يوماً أمام الجزائر في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.
الجزر العذراء مهددة
المفارقة أن جميع الأرقام القياسية المذكورة سجلها حراس سابقون، وها هو عصام الحضري يحضر نفسه كي ينقل مسيرته الأسطورية الزاخرة أفريقيا مع المنتخب إلى المحافل الدولية، ليصبح أسطورة حراس ولاعبي العالم عبر تاريخ المونديال.
ويبقى رقمان قياسيان، أولهما صعب المنال، يتمثل برقم الحارس الإيطالي دينو زوف، الذي يعد أكبر لاعب يخوض مباراة نهائية لكأس العالم، ويتوج بلقب كأس العالم، عن عمر 40 عاماً و133 يوماً عام 1982 ضد ألمانيا الغربية.
أما الرقم الثانى، فأن يصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس العالم، والرقم الحالي يملكه ماكدونالد تايلور حارس الجزر العذراء الأمريكية المعتزل، الذي خاض مباراة سانت كيتس ونيفيس في تصفيات الكونكاكاف والكاريبي بتاريخ 18 فبراير 2004، عن عمر 46 عاماً و175 يوماً، ويبقى الأمر رهنا بقادم السنين، وقد عودنا الحضري أنه قاهر المستحيل ولما لا، قد نراه في قطر 2022.
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