درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 9 أكتوبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.



والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة، والصغرى 24، والإسكندرية 27 والصغرى 21، ومطروح 25 والصغرى 20.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 24 27

وسط الدلتا 23 27

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطروح 20 25

السلوم 17 24

سيوة 19 27

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

العريش 17 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 21 27

السويس 22 28

رأس سدر 19 28

نخل 15 28

نويبع 24 28

طابا 18 28

كاترين 17 25

الطور 23 27

شرم الشيخ 25 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 28

بنى سويف 21 28

المنيا 21 30

أسيوط 21 31

سوهاج 22 32

قنا 22 34

الأقصر 23 35

أسوان 24 37

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 22 36

شلاتين 25 34

ابو رماد 26 34

راس حدربة 27 33

حلايب 27 32

