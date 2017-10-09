وزير النقل يعين رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للنقل النهري

وكالات:





أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قراراً، الأحد، بإعارة الدكتور عبدالعظيم محمد علي، الأستاذ المساعد بمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ للعمل رئيسًا للهيئة العامة للنقل النهري لمدة عام.



