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نقل وملاحة
وزير النقل يعين رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للنقل النهري
الإثنين 09 أكتوبر 2017 07:27 ص
هشام عرفات وزير النقل
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل
وكالات:
أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قراراً، الأحد، بإعارة الدكتور عبدالعظيم محمد علي، الأستاذ المساعد بمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ للعمل رئيسًا للهيئة العامة للنقل النهري لمدة عام.
وجاء تعيين الدكتور عبدالعظيم محمد على خلفا للواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة السابق.
النقل
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