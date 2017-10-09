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رياضة
هيئة الرياضة السعودية تهنئ منتخب مصر بصعوده لكأس العالم
الإثنين 09 أكتوبر 2017 07:22 ص
منتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
منتخب مصر الأول لكرة القدم
وكالات:
هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، المنتخب المصري بتأهله إلى مونديال كأس العالم في روسيا 2018.
وقال آل الشيخ- في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (العربية) الإخبارية مساء الأحد- «أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم 2018، ألف مبروك لأبناء مصر، وبالتوفيق في المونديال».
وعاد منتخب مصر إلى المونديال بعد غيابه عن المحفل العالمي 27 عاما، وتحديدا منذ مونديال إيطاليا 1990، عندما سجل نجمه محمد صلاح هدفين في شباك الكونغو في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم بستاد برج العرب، ليضمن وصول الفراعنة إلى كأس العالم 2018 قبل جولة من نهاية التصفيات الأفريقية.
منتخب مصر الأوليمبي
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