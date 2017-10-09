هيئة الرياضة السعودية تهنئ منتخب مصر بصعوده لكأس العالم

وكالات:





هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، المنتخب المصري بتأهله إلى مونديال كأس العالم في روسيا 2018.





وقال آل الشيخ- في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (العربية) الإخبارية مساء الأحد- «أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم 2018، ألف مبروك لأبناء مصر، وبالتوفيق في المونديال».



