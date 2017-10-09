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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات: سنظل ندعم المنتخب
الإثنين 09 أكتوبر 2017 07:18 ص
أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات
وكالات:
أعرب المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، الراعي الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم، عن سعادته بتأهل المنتخب إلى كأس العالم روسيا 2018، واصفا هذا الإنجاز بأنه رسالة أمل جديدة تبعث على الفخر والإعتزاز.
وأكد البحيري ـ في تصريحات خاصة ـ أن المصرية للاتصالات ستظل وراء المنتخب القومي دوما، حيث حرصت على الحصول على حقوق رعاية المنتخب الوطني ومساندته خلال كافة المباريات التي يخوضها تحت شعار (إحنا منك).
وأضاف أن تلك الرعاية تعد الأهم في تاريخ الشركة والمنتخب نظرا لوجود عامل مشترك يربط الكيانين الوطنيين كونهما ملك الشعب المصري.
الاتصالات
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