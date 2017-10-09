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رياضة
محمد صلاح يتحدى مجدى عبدالغنى: كنت هتشوط ضربة الجزاء دي إزاي؟
الإثنين 09 أكتوبر 2017 12:59 ص
الكابتن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزى
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الكابتن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزى
أحمد الدسوقى:
تمنى الكابتن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزى، أن يرى الكابتن مجدى عبدالغنى وهو يتقدم لركل ضربة الجزاء الذى سجلها ضد منتخب الكونغو، مضيفا:"كان نفسى أشوف هيشوطها ازاى النهاردة".
وقال صلاح فى لقاء قصير لقناة "اون سبورت"، إنه كان يعلم ان المباراة ستشهد ضربة جزاء، مشيرا إلى انه كان يجهز لهذه الضربة وكان يعلم جيدا كيف سيركلها فى المرمى.
وتمنى ان يحقق المنتخب انجازا كبيرا فى روسيا خلال كأس العالم المقبلة ولا يكتفى بالصعود فقط، مشيرا الى أن الكابتن محمود كهربا قال له قبل اللقاء انه سيسجل هدفين فى مرمى الكونغو.
ووجه التحية للشعب المصرى وللجمهور الذى تواجد فى ارضية الملعب، مؤكدا أن الاجيال القادمة سيكون من السهل عليها اللعب فى كؤوس العالم المقبلة.
محمد صلاح
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